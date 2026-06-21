日本とチュニジアが対戦

日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦。

FW上田綺世が豪快なミドル弾を叩き込み、「えぐすぎるでしょ」と反響を呼んでいる。

日本代表はオランダ戦で負傷したMF久保建英に代わってMF伊東純也がスタメンに起用。ボランチはMF佐野海舟とMF田中碧のコンビとなり、3バックの一角としてDF冨安健洋もスタメンで出場。オランダ戦から4人変更となった。

日本は前半4分、自陣からボールをつなぎMF中村敬斗クロスに鎌田が左足ヒールで合わせて先制に成功した。さらに同31分、ゴール前中央やや右寄りでボールを受けた上田が、何度もキックフェイントを見せてタイミングをずらし、右足一閃。相手の股下を通った鋭いシュートはゴール左隅に突き刺さった。

豪快な一撃にファンからは「this is 理不尽」「やばすぎる」「日本人がこんなシュート打てるのか」「個人技の暴力」「なんだこれ」「これやば」「GK止めようがない」と仰天のコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）