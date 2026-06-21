日本テレビ系の生中継で解説

サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦した。

日本テレビ系の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、前半31分に生まれた上田綺世のミドルシュートに「神シュート」と驚きの声を上げた。

前半31分、日本は右サイドで展開した伊東純也が前線へ走り込むなか、上田が自らミドルシュートを放って見事にゴールネットを揺らし、チームの2点目を奪った。

味方へのパスではなく、あえて自らシュートを選択して決めた鮮やかな一撃に、中継席の本田も思わず驚嘆。「伊東さんが走っていったのに、無視して、チャンス潰れたやん、と思っていたら……神シュート」と、独自の視点で得点シーンを振り返った。

パスの選択肢があった状況での思い切った決断について、本田はストライカーの厳しい心理にも言及する。「あれ外したら言われますからね、出せよって」と語り、プレッシャーの中で結果を出した上田のプレーを称えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）