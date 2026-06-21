◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本ーチュニジア（２１日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦した。日本は前半４分、ＭＦ中村敬斗の左クロスをＭＦ鎌田大地が左足で合わせて先制ゴールを決めた。

森保一監督の鎌田シャドー起用が開始４分で“ずばっと”的中した。鎌田はＡ代表での本職はボランチで、本人もシャドーへの苦手意識を口にしていた。しかし大会前にＭＦ南野拓実、ＭＦ三笘薫がケガで選外。初戦オランダ戦でＭＦ久保建英の負傷を受けて手薄となり、鎌田が２０２５年６月のインドネシア戦以来、シャドーで先発起用された。

鎌田がシャドーで先発したことで、ボランチはＭＦ佐野海舟とＭＦ田中碧のコンビに。ＭＦ遠藤航が大会開幕直前で離脱したことで、チュニジア戦は本職ボランチ３人が全員スタメンに並ぶこととなった。なお、初戦オランダ戦では鎌田と佐野海は９０分フル出場している。

ボランチの控えには、センターバックが本職ながら大会直前の国際親善試合、アイスランド戦で好プレーをみせたＤＦ瀬古歩夢がいるものの、森保監督の思いきった采配が早い時間帯での先制点につながった。