◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア（同45位）と対戦。前半を2―0とリードして折り返した。W杯史上通算1000試合目にあたり、日本は「Match 1000」と刻まれた金色バッジ付きの特別ユニホームで臨んだ。

日本は開始4分、MF鎌田大地（クリスタルパレス）がMF中村敬斗（スタッド・ランス）の左クロスを左かかとで合わせて先制した。前半4分の得点は、18年ロシア大会 のコロンビア戦でMF香川真司が記録した同6分を更新する日本のW杯最速記録。鎌田は初戦のオランダ戦でも決めており、日本人のW杯2戦連発は02年日韓大会のMF稲本潤一以来となった。

前半31分にはFW上田綺世（フェイエノールト）が追加点。中盤から自身で持ち上がって右足を振り抜くと、シュートは相手DFの股下を抜け、左サイドネットに突き刺さるスーパーゴールとなった。中継の日本テレビで解説を務めた本田圭佑も「神シュート！股抜き、サイドネットは神ですよ」と大興奮だった。

日本はチュニジアに勝てば勝ち点4。オランダがこの日スウェーデンに5―1と大勝し、勝ち点4の得失点差プラス4で暫定首位に立っており、日本は1位通過へ向けて後半にさらなる追加点が期待される。日本のW杯1試合最多得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）。