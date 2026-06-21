◇インターリーグ ドジャース2―3オリオールズ（2026年6月20日 ロサンゼルス）

ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠でオリオールズに敗れ、連勝は4でストップした。第2子誕生後、初めての試合となった大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。0―3の9回に2試合ぶりとなる16号本塁打を放ったが、勝利には結びつかなかった。先発の山本由伸投手（27）は6回6安打3失点で今季5敗目を喫した。

初回の攻撃、大谷の名前がコールされると、球場に詰めかけた観客からの大歓声が渦巻いた。“祝福ムード”の中、打席に向かった大谷はオリオールズ先発・ロジャースの投じた初球、93.9マイル（約151.1キロ）直球を捉えることができず遊飛に倒れたが、ファンからの拍手は鳴り止まなかった。

4回無死からの第2打席は空振り三振。6回2死からの第3打席は遊ゴロに倒れ、快音を響かせることはできなかった。だが大谷は、土壇場の一振りで球場に興奮を呼び起こした。0―3の9回無死、オリオールズ4番手・キトレッジのシンカーを捉え、バックスクリーン右へ16日（同17日）レイズ戦以来、2試合ぶりとなる16号本塁打を放った。打球速度は今季最速タイの114.6マイル（約184.4キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）、打球角度40度の完璧な一発。大観衆は総立ち。降り注ぐ大歓声を背に、大谷は穏やかな笑顔でダイヤモンドを一周した。

大谷の本塁打で勢いづいた打線は2死一、二塁の好機をつくり、エドマンの打球を相手右翼手が失策して1点差に。なおも2死一、三塁と好機は続いたが、タッカーが空振り三振に倒れ、あと1点が届かなかった。

先発の山本由伸は2回に先制点を失うと、4回にも3安打を集められて2失点。粘りの投球で6回6安打3失点と試合をつくったが、打線の援護に恵まれなかった。