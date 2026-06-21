フリーアナウンサーの皆藤愛子が２１日、東京・渋谷のＳＨＩＢＵＹＡ ＳＡＣＳで「セント・フォースＯｆｆｉｃｉａｌ Ｂｏｏｋ ２０２６ー２０２７」発売記念イベントを行った。

所属事務所「セント・フォース」では初の写真展。皆藤は２月に発売した写真集「ｇｒａｚｉｎｇ」の撮影中にホテルの部屋で撮った１枚を選び「自然な感じの笑顔が出せた。黒の衣装（を着ること）が少ないので、ポイントです」と紹介。望月理恵から「だんだんセクシーさも出てきた。プロフィル（写真を）これに変えてといったくらい好き」と絶賛されると、皆藤はうれしそうに笑みを浮かべた。

皆藤は１月で４２歳になった。写真集を発売するなど美ボディーは健在だが、その秘訣（ひけつ）は筋トレ。「大好きなので、１５年くらい続けている。体的なのも気持ち的なのも、筋トレにいけば全て解決すると思っている節がある。緩めに、あまりストイックにすると続かないので、５キロもって鍛えている」と明かした。

この日トークショーを行う望月とは、日ごろからランチなど行く間柄。「（事務所には）いつの間にか長くいて、人生の半分。もっちーさんと２人だからこそできる話ができたら」と声を弾ませていた。