◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。

前半３１分に２点目のスーパーゴールを決めた上田綺世について「さっき、突破した時にシュート打たずにパス出したりしたでしょ？ ＦＷって、ああいう時にパス出さずに打ったりするんですよ。打ちたい、点取りたいってなるのに迷わずパス出してたでしょ？ 今日は点を取ると思いますよ。力が抜けてるってことです」と予言したところで実況の山本紘之アナウンサーに「Ｗ杯で４得点の本田さんだけに取る時、取らない時と言うのは自分自身で分かるものですか？」と聞かれると「分かるようで分からない。分からないようで分かる。なんかよく分からないこと言ってますけど、そんな感じです」と口に。

直後に飛び出した上田の２点目に「来たよ！ 来た！ わーお！」と絶叫した本田。「今ね。伊東純也さんが（上田を）追い越していったでしょ？ それを無視してね。」（パスを）出さへんのかい？って思って、シュートしたらチャンスつぶれたやんって思ったら、神シュートですよ」と絶賛。

「あれを外してたら言われますからね。『お前、出せよ！』って。それをしっかり決めましたからね」と続けると「オランダリーグで２５点ですよ。そんなん、どっかの外人のＦＷやんって思ってますから」と興奮気味に続けると「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」と称賛していた。

「こうやってＦＷが点を取るのはいいですよ、次に」と話していた。