◇MLB オリオールズ3−2ドジャース(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの山本由伸投手が6回3失点で降板。今季5敗目（7勝）となりました。

自身4連勝中、今季14度目のマウンドに上がった山本投手は初回、フォアボールを1つ与えますが無失点の立ち上がり、しかし2回に2者連続ヒットでノーアウト1塁3塁とすると、7番・メヨ選手の内野ゴロの間に1点を失いました。

4回は2本のヒットとフォアボールで2アウト満塁となると、9番・アレクサンダー選手に3塁線を破るタイムリーツーベースを打たれこの回2失点。その後5回と6回は無失点に抑えた山本投手はこの日、6回を投げ102球、6奪三振、与四球2、3失点の内容で降板しました。

チームは相手先発・ロジャーズ投手に1安打に抑えられます。8回はエドマン選手が2番手のガルシア投手からこの日2本目のヒットで先頭打者が出塁しますが、後続が続けず無得点となります。

それでも9回、大谷翔平選手が先頭で打席に立つと4番手・キトレッジ投手の2球目、151キロのシンカーをとらえセンターへ第16号ソロホームランを放ち1点を返しました。

その後フリーマン選手のフォアボールとベッツ選手の内野安打で2アウト1塁2塁。このチャンスでこの日2安打のエドマン選手がライトへ打ち上げるとこの打球をライトのタベラス選手がまさかの落球でさらに1点を返します。このあと1塁3塁と同点のチャンスでしたが最後はタッカー選手が空振り三振。惜しくも1点差でドジャースが敗れました。