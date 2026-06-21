◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本―チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】 ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は同４５位のチュニジアと対戦し、２―０で前半を終えた。

初戦は強豪オランダと２―２の引き分け。Ｗ杯通算１０００試合目の節目となる一戦へ、森保一監督は初戦から先発を４人変更した。伊東純也、板倉滉、冨安健洋、田中碧が抜てき。第２戦は過去７度のＷ杯で１勝３分け３敗と“鬼門”となっているが、指揮官が動いた。

必勝が求められる試合で前半４分、日本は幸先良く先制に成功した。カウンターで好機になると右サイドからのパスをＭＦ田中碧がエリア左に流す。ＭＦ中村敬斗がエリア左でボールを持つと、左に切り返してグラウンダー性のクロスを送り、この日シャドーに入ったＭＦ鎌田大地が左足ヒールで華麗に押し込んだ。鎌田は初戦のオランダ戦から２戦連発となった。

ここで勢いは止まらず、森保ジャパンのエースによる待望のゴールが生まれた。前半３１分、ＤＦ板倉滉の縦パスを受けたＦＷ上田綺世がボールを運ぶと、エリア手前右からミドルシュート。力強いシュートはゴール左に突き刺さり、前半のうちに追加点を奪った。上田はＷ杯通算３戦目で初得点となり、自らが希望してつかんだ背番号「１８」を誇らしげにアピールした。