2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep」のたちばなが21日、誕生日を迎えて、STPR ONLINE STOREで「たちばな BIRTHDAY GOODS 2026」の販売を開始した。今回のために描き下ろされた新ビジュアルは、たちばなが自分のために温かいカフェラテを持ってきて、「お疲れさま」と優しく手渡してくれるワンシーン。ふとした日常の優しさに胸がときめく、二人の距離感が伝わる特別なシチュエーションが描かれている。

記念グッズのラインナップには、アクリルパネル、アクリルキーホルダー、ミニアクリルスタンド、ダイカットクッションの全4アイテムが登場。さらに、これらすべてを１つにまとめた「コンプリートセット」には、セット限定特典として複製直筆メッセージ入りブロマイドが封入される。

たちばなは「初めまして、世界。今日生まれました。ここからさらに最高の物語を始めよう」とメッセージを発信。唯一無二の声で毎朝の生配信や英語を活かした歌声を届ける、メンバーカラーの青色のたちばなは、デビュー2年目の今年、さらなる飛躍を期している。