62歳・小錦八十吉、現役体重200キロ超→現在の姿に反響「元気そうでよかった！」
元大相撲力士の小錦八十吉（62）が、21日までに自身のXを更新し、近影を披露した。
【写真】元気な姿で妻とともにテレビ共演した小錦
ハワイ・オアフ島出身の小錦は、1982年に来日し、体重200キロ超の巨漢力士として活躍。外国人力士として初の大関になった。引退後は、タレント活動などで人気。一方、2024年には妻からの提供による腎臓移植手術を受けた。
「おかげさまで今日45年前日本来ました 1982年6月19日日本ありがとうございました♪相撲のおかげ今でも日本相撲仲間たちたくさん最高にうれしいです♪これも相撲を世界にしたいていくごと（原文ママ）」とつづった。
写真は、元横綱武蔵丸の武蔵川親方、元横綱若乃花の花田虎上との3ショット。ファンからは「元気そうでよかった！」「KONISHIKIさん健康にきおつけて、お元気でいて下さい」「武蔵丸さんとスタイル逆転してないか？」「御三方お元気で何よりです」など、多数の声が寄せられている。
【写真】元気な姿で妻とともにテレビ共演した小錦
ハワイ・オアフ島出身の小錦は、1982年に来日し、体重200キロ超の巨漢力士として活躍。外国人力士として初の大関になった。引退後は、タレント活動などで人気。一方、2024年には妻からの提供による腎臓移植手術を受けた。
「おかげさまで今日45年前日本来ました 1982年6月19日日本ありがとうございました♪相撲のおかげ今でも日本相撲仲間たちたくさん最高にうれしいです♪これも相撲を世界にしたいていくごと（原文ママ）」とつづった。
写真は、元横綱武蔵丸の武蔵川親方、元横綱若乃花の花田虎上との3ショット。ファンからは「元気そうでよかった！」「KONISHIKIさん健康にきおつけて、お元気でいて下さい」「武蔵丸さんとスタイル逆転してないか？」「御三方お元気で何よりです」など、多数の声が寄せられている。