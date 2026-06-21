◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。1−0の前半31分、FW上田綺世（27＝フェイエノールト）が追加点を決めると「ワオ！」と絶叫して大喜びした。

上田が相手DFの股を抜く強烈なシュートをサイドネットに突き刺すと「素晴らしい！今ね、伊東純也さんが追い越していったでしょ。それ無視してパス出さへんのかいと思ってシュートチャンスつぶれたやんと思ったらあの神シュート」と大興奮。

「あれ外してたら言われますからね、出せよ！と。それしっかり決めましたからね」と説明し、オランダリーグ得点王の実力を絶賛。「神。股→サイドネットは神です」と新たな本田語録が飛び出した。

上田の追加点の数分前には「今日は上田さん、絶対点取る気する」と話していた。初戦のオランダ戦では1点を追う後半43分に「そろそろ行ける気がする」と言った直後に同点ゴールが生まれたこともあり、ネットでは「本田の予言がまた当たった」と経験を基にした“嗅覚”が話題となった。