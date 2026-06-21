「ドジャース２−３オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が九回に１６日・レイズ戦以来、自身出場２試合ぶりの１６号アーチを放った。中堅への特大の放物線を描いた打球が、２児のパパとなって初本塁打となると、本拠地のファンは大歓声で祝福した。

前日は第２子誕生のため試合を欠場。「１番・指名打者」でスタメンに復帰。初回の第１打席は初球を打って遊飛。四回の第２打席は空振り三振で、六回の第３打席は遊ゴロに倒れていた。

Ｊ ＳＰＯＲＴＳで解説を務めた斎藤明雄氏は「真っすぐをしっかり打ち返したホームランでしたよ。高く上がりましたけど。これで（試合が）分からなくなりましたね」と話した。その言葉通り、ドジャースは１点を返すと、１点差まで迫ったが敗戦した。

第１子が誕生した２０２５年４月は産休制度の「父親リスト」入りし、２試合を欠場している。その後の“パパ初安打”は同リストから復帰後２試合目。“パパ１号”は第１子の誕生発表から８試合目だった。

今季の大谷はここまで投打同時８試合を含む６８試合で打席に立ち、打率・２９６、１５本塁打、４２打点、６盗塁、ＯＰＳ・９６３をマークしている。

またこれまで月別最多の通算６７本塁打を記録している６月に、今季もここまで１４試合に出場して５０打数１８安打で打率３６０、５本塁打、１１打点を記録している。