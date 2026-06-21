にしたんクリニックやイモトのWiFiなどを運営する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が21日、生島ヒロシ（75）がパーソナリティーを務める、文化放送「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（日曜午前9時）にゲスト出演した。

西村社長は生活保護を受ける家庭で育ち、家計を支えるため中学生の時には朝刊と夕刊の新聞配達をこなした。「昼間に寝て、夕刊に備えましたが、夕刊は友達とバッタリ会うことがあったので、恥ずかしかったです」と振り返った。

大学時代の4年間は、葬儀社でバイトをして“おくりびと”として約800人の葬儀を担当した。「ご遺体はズシリと重たかったです。その時、命の重さ・尊さを学びました」。

朝、元気に家を出た人が、その日のうちに戻らなくなってしまう現実を目の当たりにして「やりたいことは今、やろう」と強く思ったという。それが積極的なビジネススタイル、さらには不妊治療専門の「にしたんARTクリニック」の全国展開につながっている。

生島は「西村社長はとても丁寧で、相手をおもんばかる素晴らしい方です」。次週28日も出演する。