カジサック、6歳迎えた娘のコスプレ姿披露「クオリティ高すぎる」「ポーズも完璧」の声
【モデルプレス＝2026/06/21】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）と妻・ヨメサックが共同で運用するInstagramアカウントが、6月20日に更新された。娘の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】5児のパパ芸人「隅々まで凝ってる」6歳三女の本格ディズニーコスプレ姿
投稿では「おはる6歳 テーマはズートピア2」「はるちゃんおめでとう」とつづり、三女の誕生日を祝福した記念ショットを公開。ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』（2025年公開）に登場するうさぎの警察官「ジュディ・ポップス」を模し、うさぎの耳のカチューシャにブルーシャツ、防弾チョッキ風のベストや腰のポーチまで再現した本格的なコスプレ姿で、ポーズを決める娘の姿を披露した。
また「＃載せようと思ってた写真がどんどん溜まってました」「＃これからちょっとずつ載せていけたら」とハッシュタグを添えている。
この投稿には「クオリティ高すぎる」「もう6歳なんてびっくり」「豪華な飾り付け」「隅々まで凝ってる」「めっちゃ可愛い」「ポーズも完璧」といった反響が寄せられている。
カジサックは、2006年に妻（ヨメサック）と結婚。2007年に第1子長男、2009年に第2子長女、2012年に第3子次男、2016年に第4子次女、2020年第5子三女がそれぞれ誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】5児のパパ芸人「隅々まで凝ってる」6歳三女の本格ディズニーコスプレ姿
◆カジサック、ズートピアコーデの娘の誕生日を祝福
投稿では「おはる6歳 テーマはズートピア2」「はるちゃんおめでとう」とつづり、三女の誕生日を祝福した記念ショットを公開。ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』（2025年公開）に登場するうさぎの警察官「ジュディ・ポップス」を模し、うさぎの耳のカチューシャにブルーシャツ、防弾チョッキ風のベストや腰のポーチまで再現した本格的なコスプレ姿で、ポーズを決める娘の姿を披露した。
◆カジサックの投稿が話題
この投稿には「クオリティ高すぎる」「もう6歳なんてびっくり」「豪華な飾り付け」「隅々まで凝ってる」「めっちゃ可愛い」「ポーズも完璧」といった反響が寄せられている。
カジサックは、2006年に妻（ヨメサック）と結婚。2007年に第1子長男、2009年に第2子長女、2012年に第3子次男、2016年に第4子次女、2020年第5子三女がそれぞれ誕生した。（modelpress編集部）
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