2児の母・西山茉希、残り物活用した市販ピザアレンジ披露「ちょい足しなのに本格的」「見た目も華やかになる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】モデルの西山茉希が6月20日、自身のInstagramを更新。市販のピザをアレンジしている動画を公開し、話題となっている。
【写真】40歳2児のママモデル「親近感湧く」子どもに好評の市販ピザアレンジ
西山は「薬局でよくストック購入する数百円の市販ピザ お家にあるものトッピングプラスして焼けば、◆のお好みピザになってくれる西山食堂助っ人定番」（※◆は手をつなぐ女性2人の絵文字／娘たちの意味）とつづり、市販のマルゲリータピザをアレンジする動画を投稿。「煮込みハンバーグで余ったソース、彼女の好きな赤ウインナー、追いチーズを乗せてグリルで焼くだけ」と続け、残り物だというソースをスプーンでピザに塗っていく様子や、娘の好物だという赤いウインナーを細く切ったものを並べていく様子、チーズをたっぷり散らす様子などを公開した。
この投稿には「ちょい足しなのに本格的」「美味しそう」「見た目も華やかになる」「ドラストのピザを使うなんて親近感湧く」「残り物もうまく活用してて尊敬する」「私もやってみよう」と反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳2児のママモデル「親近感湧く」子どもに好評の市販ピザアレンジ
◆西山茉希、残り物活用したアレンジピザ披露
西山は「薬局でよくストック購入する数百円の市販ピザ お家にあるものトッピングプラスして焼けば、◆のお好みピザになってくれる西山食堂助っ人定番」（※◆は手をつなぐ女性2人の絵文字／娘たちの意味）とつづり、市販のマルゲリータピザをアレンジする動画を投稿。「煮込みハンバーグで余ったソース、彼女の好きな赤ウインナー、追いチーズを乗せてグリルで焼くだけ」と続け、残り物だというソースをスプーンでピザに塗っていく様子や、娘の好物だという赤いウインナーを細く切ったものを並べていく様子、チーズをたっぷり散らす様子などを公開した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿には「ちょい足しなのに本格的」「美味しそう」「見た目も華やかになる」「ドラストのピザを使うなんて親近感湧く」「残り物もうまく活用してて尊敬する」「私もやってみよう」と反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】