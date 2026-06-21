2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が20日、愛知・IGアリーナにて、結成10周年記念アリーナツアー「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary 〜すとぷり ARENA TOUR〜」の幕を開けた。

6月4日に結成10周年を迎えた「すとぷり」の記念アリーナツアー。初日から、これまでの活動を彩ってきた代表曲の数々に加えて、リスナー（ファン）へのまっすぐな愛と感謝を綴った10周年記念曲「シンデレラへ。」や、最新曲「イヤイヤ星人」などを次々と披露。イントロが流れるたびに会場からは割れんばかりの歓声が沸き起き、客席はメンバーカラーのペンライトの光で埋め尽くされた。

さらに今回のステージでは、すとぷりとしては初となるゴンドラ演出や、トロッコなどで客席のあらゆるエリアを巡るパフォーマンスを展開。きらびやかな新衣装に身を包んだメンバーたちは、力強いナンバーからポップでかわいらしい楽曲までを幅広く歌い上げて、会場を盛り上げた。MCでは、メンバー一人ひとりがこれまでの歩みを振り返りながらリスナーへ感謝の気持ちを伝えるなど、アニバーサリーにふさわしい温かい空間となった。

終演後に、さとみは「最高でした。また明日会おう!!」。るぅとも「余韻はまだ熱く残っています。自我探求に夢中でお風呂に入れない」と興奮冷めぬ心境をSNSに投稿した。

今後も大阪、福岡、東京へとツアーは進み、8月の東京・国立代々木競技場第一体育館公演まで、全国4都市・全13公演を開催する。

また、会場では、この日からスポニチ発行の「すとぷり新聞10周年記念号」が発売。各ツアー会場や、ネット販売、週明けからは１都３県のコンビニ・駅売店などでも販売する。

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