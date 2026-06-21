フリーアナウンサーの望月理恵が２１日、東京・渋谷のＳＨＩＢＵＹＡ ＳＡＣＳで「セント・フォースＯｆｆｉｃｉａｌ Ｂｏｏｋ ２０２６−２０２７」発売記念イベントを行った。

２人の所属事務所「セント・フォース」で写真展を行うのは初めて。所属２８年目となった望月は「すごく新鮮で驚いて、すごい事務所になったなという感想です」と目を丸くした。

この日は事務所の後輩・皆藤愛子とのトークショーを行う。サブタイトルが「古参ファン」であることに「“古参”という文字は（事務所所属歴の長い）私と愛ちゃんに言っていることなのか、（そんな２人を長く応援し続ける）ファンなのか何なんだろうという気持ち」と苦笑い。「昔話みたいなところからできたら」と意欲を見せた。

２月に５４歳となった望月。展示されている写真でも美脚を披露しているが、美しさの秘訣（ひけつ）を「食べ物だったり睡眠だったり、お風呂きっちり入るとか、基本のことはきちんとやっている。仕事があるときは前日出かけない。すごいお酒を飲むのでコントロール（している）」と説明。年齢と共に「自分の体とすごい向き合うようになった。食はめちゃめちゃ気をつけている」と明かした。

話題がサッカーＷ杯チュニジア戦になると「私たちも見られるか（と裏で話していた）。さっき優勝どこするだろうねって話して、日本と。こんなワクワクさせてくれて感謝しかない。めちゃめちゃ楽しみにしています」と笑顔。オランダ戦も「朝起きて見ました。キーパーの（鈴木）彩艶さんすごかった。あれが入っていたら…。途中（交代で出てくる）選手たちの活躍もすごくて」と興奮した様子だった。

推しは伊東純也。「見ていて気持ちいいし、スタメンかもしれないし。最初から飛ばしてかき回してほしい」とエールを送っていた。