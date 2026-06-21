「今日好き」榊原樹里（じゅり）、ショーパンで美脚披露 韓国街中ショットに「スタイル抜群」「着こなしが上級者すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が6月20日、自身のInstagramを更新。韓国での私服ショットを披露し、美しいスタイルに注目が集まっている。
【写真】「今日好き」19歳美女「大人っぽくてドキッとした」ショーパン＆肌見せコーデ
榊原は「沢山お買い物できた」とつづり、複数の紙袋を手にした韓国でのショットを投稿。ダークグレーのTシャツをワンショルダー風に着こなし、裾にレースをあしらった黒のショートパンツ、腰元にはスタッズ付きのベルトを巻いたスタイリングで、抜群のプロポーションを見せている。
この投稿には「スタイル抜群で憧れる」「大人っぽくてドキッとした」「着こなしが上級者すぎる」「めっちゃ買い物してる」「ショーパンコーデ最高に似合う」「サングラス姿も素敵」「ビジュアル最強」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「大人っぽくてドキッとした」ショーパン＆肌見せコーデ
◆榊原樹里、ショーパン韓国ショット公開
榊原は「沢山お買い物できた」とつづり、複数の紙袋を手にした韓国でのショットを投稿。ダークグレーのTシャツをワンショルダー風に着こなし、裾にレースをあしらった黒のショートパンツ、腰元にはスタッズ付きのベルトを巻いたスタイリングで、抜群のプロポーションを見せている。
◆榊原樹里の投稿が話題
この投稿には「スタイル抜群で憧れる」「大人っぽくてドキッとした」「着こなしが上級者すぎる」「めっちゃ買い物してる」「ショーパンコーデ最高に似合う」「サングラス姿も素敵」「ビジュアル最強」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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