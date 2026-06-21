元日向坂46メンバー、美脚スラリのミニスカ制服姿にファン絶賛「現役JKにしか見えない」「脚がまっすぐで憧れる」
【モデルプレス＝2026/06/21】元日向坂46の高本彩花が6月20日、自身のInstagramを更新。制服姿を披露し、話題となっている。
【写真】27歳元日向坂「違和感なさすぎる」美脚際立つミニスカ制服姿
ショートドラマ『平成みたいだ』に出演する高本。「JKほのかちゃんです」「平成みたいだ見てね！」とつづり、ドラマで着用する制服姿を披露。白シャツに紺色のリボン、淡いピンクのニットベストにチェック柄のプリーツスカートを合わせ、ミニ丈のスカートからは美しい脚のラインがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「脚がまっすぐで憧れる」「制服姿が似合いすぎ」「現役JKにしか見えない」「スタイル抜群」「違和感なさすぎる」「可愛すぎて声が出た」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元日向坂「違和感なさすぎる」美脚際立つミニスカ制服姿
◆高本彩花、美脚輝くJK制服姿を公開
ショートドラマ『平成みたいだ』に出演する高本。「JKほのかちゃんです」「平成みたいだ見てね！」とつづり、ドラマで着用する制服姿を披露。白シャツに紺色のリボン、淡いピンクのニットベストにチェック柄のプリーツスカートを合わせ、ミニ丈のスカートからは美しい脚のラインがのぞいている。
◆高本彩花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚がまっすぐで憧れる」「制服姿が似合いすぎ」「現役JKにしか見えない」「スタイル抜群」「違和感なさすぎる」「可愛すぎて声が出た」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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