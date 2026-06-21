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契約・移籍情報

━━━━━━━━#浅倉廉 選手が #ベガルタ仙台 へ完全移籍することになりましたのでお知らせいたします。https://t.co/FlaD4urUqH



これまでのクラブへの貢献に、あらためて感謝を申し上げます。#藤枝MYFC pic.twitter.com/i086hWYAjT