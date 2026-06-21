仙台が藤枝MF浅倉廉を完全移籍で獲得「勝利のために全力で戦う覚悟を持ってきました」
ベガルタ仙台は21日、藤枝MYFCからMF浅倉廉(25)が完全移籍で加入することを発表した。
川崎フロンターレのアカデミー出身の浅倉は、静岡学園高から拓殖大を経て2024年に藤枝へ。卓越したテクニックを武器に活躍してきた。
仙台の公式サイトを通じ「ベガルタ仙台の一員として、チームの勝利のために全力で戦う覚悟を持ってきました。チームの勝利に貢献し、観ている人を魅了する選手となれるように日々全力で戦っていきます」と意気込みを語っている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF浅倉廉
(あさくら・れん)
■生年月日
2001年4月28日(25歳)
■出生地
神奈川県
■身長/体重
168cm/64kg
■経歴
町田相原FC-川崎F U-10 -川崎F U-12-川崎F U-15-静岡学園高-拓殖大-藤枝
■出場歴
J2リーグ:65試合11得点
J2・J3百年構想リーグ:19試合1得点
リーグカップ:2試合
天皇杯:2試合1得点
■コメント
▽仙台側
ベガルタ仙台に関わるすべてのみなさま、はじめまして。藤枝MYFCから加入することになりました浅倉廉です。
ベガルタ仙台の一員として、チームの勝利のために全力で戦う覚悟を持ってきました。
チームの勝利に貢献し、観ている人を魅了する選手となれるように日々全力で戦っていきます。
ユアテックスタジアム仙台で一緒に戦いましょう。よろしくお願いします!
▽藤枝側
この度、新たな挑戦を決意し、ベガルタ仙台へ移籍することに決めました。
藤枝MYFCは、僕が大学を卒業してはじめてプロサッカー選手として育ててくれた特別なクラブです。どんな時も温かく、熱い声援で背中を押し続けてくださったファン・サポーターの皆さま、クラブ関係者の皆さまには、感謝の気持ちでいっぱいです。
藤枝で過ごした3年間、サポーターの皆さまには、街で会うといつも温かい声をかけていただき、その言葉に何度も力をもらいました。藤枝の街の雰囲気や人の温かさが大好きで、この藤枝でプレーできたことを心から幸せに思っています。
サポーターの皆さまからの期待を感じながら、共に戦い、これからもこのクラブとともに成長し、目標に向かって進んでいきたいという思いもありました。
だからこそ、藤枝を離れることへの葛藤もありました。それでも、選手として挑戦し続けたいという気持ちと、自分自身をさらに成長させたいという思いが強くあり、新たな環境に身を置いて勝負することを決断しました。
須藤監督と槙野監督はじめ、スタッフの皆さまには、本当に成長させていただきました。今の自分があるのもこれまで関わっていただいた方々のおかげです。そして藤枝MYFCに導いてくれた大迫さん、大好きなチームメイト、藤枝で出会ったすべての方々に、心から感謝しています。
藤枝MYFCでの経験を糧に魅力的なプレーで魅了する選手になります。
3年間ありがとうございました!
川崎フロンターレのアカデミー出身の浅倉は、静岡学園高から拓殖大を経て2024年に藤枝へ。卓越したテクニックを武器に活躍してきた。
仙台の公式サイトを通じ「ベガルタ仙台の一員として、チームの勝利のために全力で戦う覚悟を持ってきました。チームの勝利に貢献し、観ている人を魅了する選手となれるように日々全力で戦っていきます」と意気込みを語っている。
●MF浅倉廉
(あさくら・れん)
■生年月日
2001年4月28日(25歳)
■出生地
神奈川県
■身長/体重
168cm/64kg
■経歴
町田相原FC-川崎F U-10 -川崎F U-12-川崎F U-15-静岡学園高-拓殖大-藤枝
■出場歴
J2リーグ:65試合11得点
J2・J3百年構想リーグ:19試合1得点
リーグカップ:2試合
天皇杯:2試合1得点
■コメント
▽仙台側
ベガルタ仙台に関わるすべてのみなさま、はじめまして。藤枝MYFCから加入することになりました浅倉廉です。
ベガルタ仙台の一員として、チームの勝利のために全力で戦う覚悟を持ってきました。
チームの勝利に貢献し、観ている人を魅了する選手となれるように日々全力で戦っていきます。
ユアテックスタジアム仙台で一緒に戦いましょう。よろしくお願いします!
▽藤枝側
この度、新たな挑戦を決意し、ベガルタ仙台へ移籍することに決めました。
藤枝MYFCは、僕が大学を卒業してはじめてプロサッカー選手として育ててくれた特別なクラブです。どんな時も温かく、熱い声援で背中を押し続けてくださったファン・サポーターの皆さま、クラブ関係者の皆さまには、感謝の気持ちでいっぱいです。
藤枝で過ごした3年間、サポーターの皆さまには、街で会うといつも温かい声をかけていただき、その言葉に何度も力をもらいました。藤枝の街の雰囲気や人の温かさが大好きで、この藤枝でプレーできたことを心から幸せに思っています。
サポーターの皆さまからの期待を感じながら、共に戦い、これからもこのクラブとともに成長し、目標に向かって進んでいきたいという思いもありました。
だからこそ、藤枝を離れることへの葛藤もありました。それでも、選手として挑戦し続けたいという気持ちと、自分自身をさらに成長させたいという思いが強くあり、新たな環境に身を置いて勝負することを決断しました。
須藤監督と槙野監督はじめ、スタッフの皆さまには、本当に成長させていただきました。今の自分があるのもこれまで関わっていただいた方々のおかげです。そして藤枝MYFCに導いてくれた大迫さん、大好きなチームメイト、藤枝で出会ったすべての方々に、心から感謝しています。
藤枝MYFCでの経験を糧に魅力的なプレーで魅了する選手になります。
3年間ありがとうございました!
WELCOME TO SENDAI— ベガルタ仙台【公式】 (@vega_official_) June 21, 2026
藤枝MYFCより完全移籍加入
浅倉廉選手
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━━━━━━━━— 藤枝MYFC (@fujiedamyfc_pr) June 21, 2026
契約・移籍情報
━━━━━━━━#浅倉廉 選手が #ベガルタ仙台 へ完全移籍することになりましたのでお知らせいたします。https://t.co/FlaD4urUqH
これまでのクラブへの貢献に、あらためて感謝を申し上げます。#藤枝MYFC pic.twitter.com/i086hWYAjT