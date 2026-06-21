MEGUMI企画・プロデュース『ラヴ上等』が快挙 韓国『グローバルOTTアワード2026』受賞一覧
韓国・釜山で20日、アジア最大級のストリーミングコンテンツの祭典「グローバルOTTアワード2026」が開催され、MEGUMIが企画・プロデュースした『ラヴ上等』（Netflix）が最優秀リアリティ＆バラエティ賞を受賞した。
【画像】『ラヴ上等』シーズン2の制作決定
日本からは、柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』がOTTオリジナル作品賞と主演女優賞にノミネート。さらに、岡山天音主演のNHK『ひらやすみ』がアジアコンテンツ賞と助演女優賞（森七菜）、TBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の竹内涼真が主演男優賞、『ザ・ロイヤルファミリー』が監督賞、助演男優賞（目黒蓮）、オリジナルソング賞、『リブート』が脚本賞にそれぞれノミネートされたが、受賞はならなかった。
「グローバルOTTアワード」は、昨年から釜山国際映画祭に併設された国際アワードで、世界中のテレビ番組や動画配信サービス（OTT）、オンラインコンテンツを対象に優れた作品を表彰するもの。アジアを代表するストリーミングコンテンツの祭典として注目を集めている。
今回はNetflix関連作品が計9部門を制し、その存在感を改めて示した。
■グローバルOTTアワード2026 受賞一覧
■最優秀クリエイティブ賞
『ウンジュンとサンヨン』（Kakao Entertainment／Netflix）
■最優秀OTTオリジナル作品賞
『告白の代価』（PRODUCTION H／Netflix）
■最優秀アジアコンテンツ賞
『The Silent Noise』（ABS-CBN Studios）
■最優秀リアリティ＆バラエティ賞
『ラヴ上等』（STAFF LaBBi／Netflix）
■最優秀監督賞
リー・シュエ（『Born to Be Alive（英題）』iQIYI※中国）
ウ・ミンホ（『メイド・イン・コリア』Disney＋）
■最優秀脚本賞
クォン・ジョングァン（『告白の代価』PRODUCTION H／Netflix）
■最優秀主演男優賞
ツェン・ジンホア（『もしも太陽を見なかったなら』Netflix／Gala Television Corporation／Make A Deal International Production Co., Ltd.）
■最優秀主演女優賞
シン・ヘソン（『サラ・キムという女』SLL, Netflix）
■最優秀助演男優賞
チョン・ソンイル（『メイド・イン・コリア』Disney＋）
■最優秀助演女優賞
NANA（『CLIMAX／クライマックス』kt StudioGenie）
■最優秀新人男優賞
イ・ギテク（『未婚男女の効率的な出会い方』SLL）
■最優秀新人女優賞
パン・ヒョリン（『AEMA』The LAMP Co., Ltd.／Netflix）
■最優秀視覚効果賞
『乱身：天界の使者』（Good Films Production Co., Ltd.※台湾）
■最優秀オリジナルソング賞
「Love Language」キム・ミンソク（『恋の通訳できますか？』Imaginus／Netflix）
■クリエイティブ・ビヨンド・ボーダー賞
『SHOW ME THE MONEY 12：夜叉の世界』（CJ ENM）
■New Technology（ニューテクノロジー賞）
LG Channels
■ライジングスター賞
レベッカ・パトリシア・アームストロング（『転校生ナノ： リセット』GINGERx）
■ピープルズ・チョイス賞
ソン・ウェイロン（『Shine on Me（英題）』Tencent Video／XIXI PICTURES※中国）
■最優秀ショートフォーム作品賞
『Dreaming Busan（原題）』
【画像】『ラヴ上等』シーズン2の制作決定
日本からは、柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』がOTTオリジナル作品賞と主演女優賞にノミネート。さらに、岡山天音主演のNHK『ひらやすみ』がアジアコンテンツ賞と助演女優賞（森七菜）、TBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の竹内涼真が主演男優賞、『ザ・ロイヤルファミリー』が監督賞、助演男優賞（目黒蓮）、オリジナルソング賞、『リブート』が脚本賞にそれぞれノミネートされたが、受賞はならなかった。
今回はNetflix関連作品が計9部門を制し、その存在感を改めて示した。
■グローバルOTTアワード2026 受賞一覧
■最優秀クリエイティブ賞
『ウンジュンとサンヨン』（Kakao Entertainment／Netflix）
■最優秀OTTオリジナル作品賞
『告白の代価』（PRODUCTION H／Netflix）
■最優秀アジアコンテンツ賞
『The Silent Noise』（ABS-CBN Studios）
■最優秀リアリティ＆バラエティ賞
『ラヴ上等』（STAFF LaBBi／Netflix）
■最優秀監督賞
リー・シュエ（『Born to Be Alive（英題）』iQIYI※中国）
ウ・ミンホ（『メイド・イン・コリア』Disney＋）
■最優秀脚本賞
クォン・ジョングァン（『告白の代価』PRODUCTION H／Netflix）
■最優秀主演男優賞
ツェン・ジンホア（『もしも太陽を見なかったなら』Netflix／Gala Television Corporation／Make A Deal International Production Co., Ltd.）
■最優秀主演女優賞
シン・ヘソン（『サラ・キムという女』SLL, Netflix）
■最優秀助演男優賞
チョン・ソンイル（『メイド・イン・コリア』Disney＋）
■最優秀助演女優賞
NANA（『CLIMAX／クライマックス』kt StudioGenie）
■最優秀新人男優賞
イ・ギテク（『未婚男女の効率的な出会い方』SLL）
■最優秀新人女優賞
パン・ヒョリン（『AEMA』The LAMP Co., Ltd.／Netflix）
■最優秀視覚効果賞
『乱身：天界の使者』（Good Films Production Co., Ltd.※台湾）
■最優秀オリジナルソング賞
「Love Language」キム・ミンソク（『恋の通訳できますか？』Imaginus／Netflix）
■クリエイティブ・ビヨンド・ボーダー賞
『SHOW ME THE MONEY 12：夜叉の世界』（CJ ENM）
■New Technology（ニューテクノロジー賞）
LG Channels
■ライジングスター賞
レベッカ・パトリシア・アームストロング（『転校生ナノ： リセット』GINGERx）
■ピープルズ・チョイス賞
ソン・ウェイロン（『Shine on Me（英題）』Tencent Video／XIXI PICTURES※中国）
■最優秀ショートフォーム作品賞
『Dreaming Busan（原題）』