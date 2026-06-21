15日は2か月に一度、振り込まれる年金支給日。年金受給者に話を聞くと2か月分で8000円増えたと喜ぶ人も。物価上昇対策などで今月の支給分から2％アップ。

しかし、物価には追いつかないと嘆く人や年金だけでは生活が苦しいという人が。年金受給者たちの厳しい実情を取材しました。

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■年金支給額が6月からアップ 物価上昇など反映

15日は2か月分が一度に振り込まれる年金支給日。その額に、今月から“うれしい変化”がありました。

年金 約25万円/月（77）

「（2か月で）8000円くらい上がった、うれしい」

物価上昇などが反映され、今月の支給分から2％ほどアップしたのです。

年金 約25万円/月（77）

「きょうの食事代にプラスしたい」

ひと月の年金がおよそ10万5000円の人は。

年金 約10.5万円/月（68）

「ちょっと上がってました。（ひと月）2000円くらい」

直後、向かったのはファストフード店。テイクアウトしていたのは――

年金 約10.5万円/月（68）

「朝マック、うれしいですね」

気になる！班

「どれくらいぶりですか？」

年金 約10.5万円/月（68）

「2か月から4か月、ご褒美ですよね」

東京都内のうなぎ店でも――。ビールを飲みながら注文したのは、ふわふわの身とほどよく脂ののったうなぎを1匹丸々使った、特上の「うな重」。

年金受給者（79）

「頻繁に食べられない、年に何回かだから。ぜいたくだね、きょうは特別」

■「年金足りないよね…」「物価には追いつかない」

ただ、千葉・四街道市のスーパー「ヤックス 四街道店」で話を聞くと。

年金 約12.5万円/月（88）

「（年金）上がっても全然物価には追いつかない。もうギリギリ」

年金 約8万円/月（91）

「年金足りないよね本当。なるべく安いものを買う」

“年金だけでは生活が苦しい”という声が聞かれました。実はこちらのスーパー、支給日に合わせ。

気になる！班

「商品が次々と5％引きになっていきます」

65歳以上を対象にほぼすべての商品が5％引きになるセールを実施していました。

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夫婦で年金約20万円/月（83）

「なんでも平気で100円とか上がっている。きょうはちょっと買い込んでおこうかなと思っているんですけど」

この日を狙ってきたという人は。

年金 約7.5万円/月（72）

「トマト（1パック）100円、安いでしょ。きょうはラーメンが安い。通常（約）350円が（約）250円だから」

特売品も5％引きになるため、合計26品を“まとめ買い”していました。

年金 約7.5万円/月（72）

「200円（引き）とかになるから、違うよやっぱり。年金支給日の日は必ず爆買い」

■街で聞かれた厳しい現実 87歳“職探し”貯金取り崩し生活

街でも厳しい現実が聞かれました。息子と2人暮らしで、ひと月4000円ほど増えたという人は――。

年金 約10.3万円/月（87）

「ちょこちょこ買ったってすぐ5000円くらいなくなっちゃう。4000円というのは微々たるもの。『焼け石に水』ですよ。食べていくのに精いっぱい」

84歳の女性は光熱費を節約しているといいます。

年金 約10.5万円/月（84）

「電気代とか水道・ガス全体（の料金）が上がっているから、夜8時になったら電気落とす。ベッドに横になって。苦しいですよ、そりゃ。もう節約しかない」

貯金を取り崩しながら生活している人も。

年金約15.5万円/月（87）

「家賃5万5000円。足りない、ギリギリ。月5〜6万円の仕事をしていたけど1年前に辞めちゃった。足りないと（貯金）おろしちゃうから、だんだん減っちゃって3万円しかない、残高は」

現在の“貯金は3万円”。87歳で再び仕事を探しているといいます。

年金約15.5万円/月（87）

「シルバー人材センターに行っているけど、なかなか仕事がもらえなくてね。焦っている」

■持ち家でも…管理費・修繕積立金が増え、節約生活

持ち家のマンションで1人暮らしをする志津田さんも、厳しい生活を送る一人です。

志津田さん（83）年金 約15.5万円/月

「水道・光熱とか、いろいろ保険の料金とかでかかりますね」

ひと月の年金はおよそ15万5000円。毎月の病院代やマンションの管理費などを合わせると、手元に残るのは4万円ほどだといいます。ローンは完済しているそうですが…。

志津田さん（83）年金 約15.5万円/月

「管理費・修繕積立金が9000円ぐらい上がるのかな」

マンションの大規模改修で、月およそ2万4000円の管理費などが9000円上がることが決定。「貯金は使いたくない」と、自炊して節約せざるを得ないといいます。

志津田さん（83）年金 約15.5万円/月

「キャベツも下手したら残してしまう。カット野菜なら全部使い切る。とにかく高いものを極力買わないように、刺し身類が最近減ったんですよね」

この日は野菜炒めと冷凍保存していた魚をレンジで調理。ストックしている「きんぴらごぼう」など、節約しながらも栄養がとれる献立を心がけているといいます。

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志津田さん（83）年金 約15.5万円/月

「不調ばかり増えますから次から次に。 それを考えるとやはり毎月（年金が）不足するのは不安がすごくある。無駄のないように、堅実に生きていかなきゃいけないな」

苦労もあるといいますが…“楽しみ”も。

志津田さん（83）年金 約15.5万円/月

「シャドーアートといいます。絵の立体的なもの」

月に1回友人と集まって、アート作品を作るのが生きがいだそうです。

志津田さん（83）年金 約15.5万円/月

「落ち込んでいるとますます気分が暗くなりますから、友達と集まっておしゃべりしたりとか。そんなのがいいですね」

（6月18日『news every.』より）