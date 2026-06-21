W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループFの第2節日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われた。この試合はW杯通算1000試合目の記念マッチに。審判団は特別なレフェリーウェアを着用。両国ユニホームも特別仕様となりネット上で反響が広がった。

この試合を裁くルーマニア出身のイシュトバン・コバチ主審ら、審判団が着用したフェリーウェアは、アディダスのロゴと象徴的な3本線が金色で彩られた特別デザイン。レフェリーパッチもトロフィーと「1000」という数字が入っている。

特別パッチは日本、チュニジアの両国ユニホームの左袖にも添えられ、特別仕様のウェアにファンの視線が集中。X上には「1000試合記念ユニか…欲しい」「自国の試合で使われるなんて！」「やっぱり記念パッチ着いてる！」「え！？ユニフォームにもパッチ付くのか！！これ販売してくれ！」といった反応が並んだ。

日本は初戦のオランダ戦で2-2のドロースタート。日本時間21日の2時キックオフで行われたF組第2節オランダ―チュニジアは、5-1でオランダが勝利した。オランダは1勝1分の勝ち点4とし、グループ首位に立った。



（THE ANSWER編集部）