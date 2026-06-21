中村敬斗のクロスから鎌田大地がゴール

日本代表MF鎌田大地が6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節チュニジア戦で、大会2試合連続となるゴールを決めた。

W杯の2戦連発は2002年日韓大会の稲本潤一以来、24年ぶり2人目。オランダ戦で強烈な一撃を放った男が、またもチームを救った。

前半4分、GK鈴木彩艶からボールをつなぎ、MF中村敬斗がペナルティエリア左から折り返す。これに鎌田が左足のバックヒールで合わせた。前半4分のゴールは、2018年ロシア大会コロンビア戦の香川真司の同6分を抜き、日本代表のW杯史上最速となった。

鎌田は14日のオランダ戦で1-2の試合終盤、FW小川航基が放ったヘディングシュートを頭でそらしてゴールネットを揺らした。劇的な同点弾で貴重な勝ち点1をゲット。この日は鎌田の愛犬バロンが亡くなってからちょうど1年。「指をさしたのはルーティンだったけど、試合が終わってから母に『見ててくれているんだね』と言われた」。小学生の頃から18年ともにした愛犬はチュニジア戦でも後を押した。勝てば決勝トーナメント進出が近づく一戦で、今大会初勝利を目指す。（FOOTBALL ZONE編集部）