2026年の台湾は奇妙な危機の中に立っている。脅威の影はいつに色濃くなったが、全面戦争という戦争の敷居は逆説的に遠ざかったように見えるためだ。3月に米国18の情報機関を総括する国家情報局長室（ODNI）は「2026年次脅威評価」で、「中国指導部に2027年の台湾侵攻計画はなく、統一に向けた固定されたタイムテーブルもない」と評価した。ワシントンのインド太平洋戦略を支配してきた「デービッドソンの窓」、すなわち2027年侵攻説が公式情報判断次元で事実上解体されたのだ。武力使用は中国人民解放軍の準備態勢、台湾内部政治、米国の介入意志という3つの変数の関数で提示され、侵攻は予定された事件ではなく条件付きオプションと再規定された。

表向きには緊張を緩められるような話のように聞こえる。しかし北京の診断は正反対だった。中国清華大学国際安全保障戦略センターは今年中国が直面する最大の外部安全保障リスク1位に台湾海峡を挙げた。米情報当局は「戦争はない」とし、中国最高権威のシンクタンクは「今年が最も危険だ」と話す。この矛盾が示す地点は明らかだ。台湾の本当の危機はすぐに起きる全面戦争ではなく、戦争の敷居の真下で毎日のように進行される窒息、強圧、そして偶発的誤判断の同時多発的圧迫だ。北京の時計は2027年の短期的軍事目標を超え、建国100周年である2049年「中華民族の偉大な復興」に合わされている。その間の長い戦略的過渡期を大規模武力衝突なく統一の既定事実化を成し遂げる環境作りに使うというのが中国の戦略の本質だ。

◇台湾人の57％「戦争が起きても米軍派遣しないだろう」

台湾に向けられた脅威の形態はすでに「上陸D−Day」から「多領域漸進的窒息」として履行されて久しい。2020年に380回だった中国軍用機による台湾の防空識別区域（ADIZ）進入は2025年には3764回に急増し常時化された。台湾海峡中間線は無力化され、夜間飛行と合同予備戦闘パトロールが日常になった。2022年のペロシ米下院議長の台湾訪問当時、人民解放軍が台湾上空を横切って日本の排他的経済水域までミサイルを落とした事件は全面上陸しなくても台湾を物理的に孤立させることができるという封鎖シナリオを世界に見せつける衝撃だった。昨年12月末「正義の任務2025」訓練で人民解放軍は27発のミサイルを発射し、そのうち10発を台湾の接続水域（24カイリ）に落とし、1996年の台湾海峡危機以降で最も近い距離まで火力を打ち込んだ。米CSISをはじめとするウォーゲーム研究もやはり水陸両用侵攻の莫大な費用を指摘しながら海上封鎖や海洋警察を動員した隔離がはるかに蓋然性の高い圧力形態であることを警告する。

習近平の軍内部粛清は短期上陸能力を落とし侵攻の可能性を低くする評価の背景になったが、忠誠競争と指揮体系不安定がむしろ偶発的衝突の危険を育てる逆説を生んでいる。大きい戦争の可能性が低くなり、グレーゾーン攻勢、海上封鎖、サイバー戦と認知戦がその穴を埋めているのだ。

台湾の2番目の悩みは米国そのものからくる。5月に北京で開かれたトランプ大統領と習主席の首脳会談は「建設的戦略安定関係」という新造語を前面に立てた。トランプ大統領は「台湾政策に変わったことはない」としながらも、140億ドル規模の台湾武器パッケージを事実上保留状態にしながら「非常に良い交渉チップ」と表現した。レーガン大統領時代に「6大保障」のひとつの軸、すなわち武器販売を中国と事前協議しないという原則が揺らぐ発言だった。コルビー国防次官ラインが堅持する「第1列島線拒否抑止」の構造は維持されるが、その上でトランプ式取引の言語が同時に作動する。ワシントンが見る台湾は「極めて重要だが実存的利益ではない」資産、米国に戦略的価値を認められるにはより多くの自己防衛を証明しなければならない条件付き対象に再配置された。11月に米国の中間選挙を控え米政界が「台湾カード」を揺さぶるたびに、台湾は自身の運命が取引の従属変数になりかねないという事実を毎日体感することになるだろう。