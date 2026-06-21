FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会が開催され、日本代表が熱戦を繰り広げている。試合はテレビや配信サービスで見ることができ、本田圭佑など大物サッカー選手たちが解説を務め話題だ。

そんな中、評価を高めているのが、元日本代表FWの柿谷曜一朗である。柿谷は、NHKで中継された日本代表のオランダ戦でピッチリポーターを務め、解説の本田とのコンビネーションが良いとSNSで話題を集めた。

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この試合で本田は、「うざい」など自由すぎる名言を連発し、NHKが「本田解説語録・日本対オランダ」という紹介ページをHPで展開するほど大暴れした。そんな本田に合わせ、柿谷は絶妙なタイミングでピッチの情報を伝達。息の合った中継となり、サッカーファンからは「柿谷さん仕事増えるな」と高評価を得た。

サッカー仕事が増えそうな柿谷だが、最近では妻であるタレント・丸高愛実とのコンビネーションの良さも話題だ。2016年12月に結婚した2人は、2018年に長女、2021年に次女、2024年に長男が誕生。おしどり夫婦として知られ、丸高のインスタグラムでは2人でトレーニングする様子を頻繁に公開している。それがテレビ関係者の間で話題なのだ。

「2人で組体操のような激しいトレーニングを行う動画なのですが、丸高さんばかりキツイ体勢をとらされ、ひどい目にあっています。その様子が面白いと話題です。大阪出身の柿谷さんはふざけることが大好きで、丸高さんのインスタでは芸人のような行動を披露しています。それに、最近では夫婦で『サンデー・ジャポン』（TBS系）などに出演しましたが、柿谷さんのトークが面白いと評価されました。NHKの中継でも成功しましたし、バラエティー番組への出演も一気に増えそうです」（民放関係者）

また、柿谷は丸高のSNSに登場しているが、妻がメークする様子を解説も大バズリし、若い世代からも注目されている。このままなら、丸山桂里奈と本並健治夫妻を超える人気になると、テレビ関係者の間で言われているとか。

「丸山さんと本並さんは、長く夫婦でテレビ出演しているので、最近ではマンネリ気味で視聴者に飽きられています。一方で、柿谷さんと丸高さんは、それほどテレビ出演が多くないので新鮮味があります。それに、SNSでも人気が高いので、幅広い世代から人気なのも魅力です。今後、2人が丸山さんと本並さんの仕事を奪う可能性は十分にあります」（民放関係者）

柿谷がW杯での仕事を終えた後には、夫婦共演する番組出演が増えていそうだ。