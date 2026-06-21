お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。妻でタレントの奥森皐月（22）と交際中に週刊誌に写真を撮られた状況を振り返った。

岩井は人生最高においしかったものとして東京・吉祥寺にある焼き鳥店のとり皮を紹介した。その店を訪れたきっかけについては「僕が結婚前に妻と文春に撮られたところなんですね」とぶっちゃけて笑わせた。

岩井は3年前、当時19歳だった奥森と結婚を発表。岩井は37歳で、18歳差の年の差婚が話題となった。

店での2人の様子を再現した写真が披露されると「これはここで食べているわけじゃなくて、テイクアウトしようと思って頼んでいる時っすね」と説明。相方の澤部佑が「その時の文春には他の写真もあるのよね」と話を振ると、「あります、あります、奥さんにバックハグしているやつ」と平然と話した。

これにはMCの「極楽とんぼ」加藤浩次も大笑いで「バレたくないのになんで外でバックハグしているの」とツッコミを入れた。

岩井は「やっぱりバックハグの方が2人とも歩きやすいですしね」と断言。「サバンナ」高橋茂雄が「ウオーキングバックハグかいな！」と驚くと、「そうです、そうです」と回答した。

加藤は「二人羽織みたいになってるな」と話しても「そうですよ。いつ撮られたか俺分かんないですけれど」と苦笑。それでも店には写真を撮られた後も「何回も行きました。おいしいんで」と声を弾ませた。