■FIFAワールドカップ2026 グループF 日本−チュニジア（日本時間21日、メキシコ・モンテレイスタジアム）

【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦

サッカー男子日本代表（FIFAランク17位）は、チュニジア代表（同54位）と対戦した。前半4分、中村敬斗（25）のクロスを鎌田大地（29）が合わせて2試合連続ゴール決め、日本が先制した。

日本のスタメンはGKに鈴木彩艶（23）。DFには初先発の板倉滉（29）と冨安健洋（27）。オランダ戦に続き伊藤洋輝（27）が入った。MFは、堂安律（28）、中村敬斗（25）、鎌田大地（29）、佐野海舟（25）が2試合連続出場。伊東純也（33）と田中碧（27）がW杯初先発となった。FWには上田綺世（27）で、15日のオランダ戦から4人を入れ替えた布陣となった。また初戦で左ひざを負傷した久保建英（25）は、欠場となった。

第1戦、オランダと引き分けた日本は第2戦でチュニジアと激突。この1戦はワールドカップ通算1000試合目のメモリアルマッチとなった。前半4分、日本は右サイドを駆け上がり、ゴール前にクロスを入れると、中央の田中が左サイドへパス。受けた中村がドリブルでペナルティエリア内に侵入しゴール前に折り返すと、鎌田の左足に当たってゴールイン。鎌田の2試合連続得点で日本が先制に成功した。

鎌田はオランダとの第1戦、後半44分に小川航基（28）のヘディングシュートが頭に当たり、そのボールがネットを揺らした。ラッキーな形でW杯初ゴールを挙げ、チームを同点に導いた。