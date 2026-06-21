100均のポーチに拍手喝采！「目立たないのが逆に良い！」地味だけど即買いした理由とは？

ダイソーで見つけたシンプルなトラベルグッズは、ぱっと見では貴重品が入っているように見えないデザインが特徴。派手な機能はありませんが、必要なものをひとまとめにしやすく、移動中の出し入れもスムーズ。できるだけ荷物を増やしたくない人や、目立たず持ち歩きたい人にもぴったりなアイテムです。

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商品情報

商品名：パスポートケース（ネイビー）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：12cm×16.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480094762

L字ファスナーで中が見やすい！内ポケット付きで仕分けもラク！ダイソーの『パスポートケース』

旅行のたびにパスポートをケースへ入れたり出したりしていると、意外と傷や折れが気になるもの。長年使うものなので、大切に持ち歩きたいところです。

貴重品をまとめて持ち歩きたいときに使いやすいのが、この『パスポートケース』です。筆者はダイソーのトラベルグッズ売り場で購入しました。

洗濯ネットのような素材でできていて、生地がやわらかいのがポイント。パスポートを包み込むようにやさしくガードしてくれるので、持ち歩く際も気を遣いすぎずに済みます。

L字ファスナーを採用していて、口はガバッと大きく開きます。貴重品を出し入れしやすく、中身を一目で見渡せて便利です。

さらに内ポケットが1つ付いているので、カードやチケットを分けて収納できます。パスポートと一緒に入れておきたいものを整理しながら使えるので、迷子になりにくいです。

100円のポーチですが、作りは意外としっかりしています。シンプルな見た目ながら、持ち歩き用として十分使いやすいアイテムです。

なぜ“目立たない”のが良い？貴重品収納に向く理由と注意点

このケースの良いところは、パスポートケースらしく見えないことです。ぱっと見では貴重品が入っているように見えません。だからこそ持ち歩きやすいと感じます。

人目につく場所でも、必要以上に目立たないのは安心材料のひとつになります。長く使いたい大切なパスポートを収納するときも、硬いケースとはまた違った安心感があります。

今回は、ダイソーの『パスポートケース（ネイビー）』をご紹介しました。機能は最低限ですが、貴重品をさっとまとめて入れておきたい人には、非常に便利なアイテムだと思います。

パッケージには「水で濡らさないでください」「濡れたまま放置しないでください」と記載がありました。洗濯は難しそうなので、その点は覚えておきたいところです。

とはいえ100円商品なので、汚れが気になったときに買い替えやすいのは気軽です。旅行だけでなく、通院や各種手続きなど、持ち歩く書類やカードをまとめたい場面でも使いやすいですよ。

旅行やお出かけ用の貴重品をまとめておきたいときにぴったりなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。