アレがそのまま入るだと！？収納スペースを拡張できる100均バッグ

ダイソーでソフトパックティッシュがそのまま入るショルダーバッグを発見！バッグの中を探さず、ティッシュをサッと取り出せて便利です！ポケットが2つ付いており小物の収納も可能。さらに2種類のストラップ付きで、シーンに合わせて使い分けられて優秀です！メインバッグの収納スペースの拡張にもぴったりですよ。

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商品情報

商品名：ティッシュがそのまま入るショルダーバッグ（縦型）

価格：￥330（税込）

対応サイズ：縦11cm×横16cm×高さ4cm以内

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746028074

大きなティッシュがまるごと入る！ダイソーのショルダーバッグ

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ティッシュがそのまま入るショルダーバッグ（縦型）』。その名の通り、ティッシュがまるごと入るショルダーバッグです。

価格は330円（税込）で、筆者が訪れた店舗ではバッグ売り場で発見。売り場で見た限りでは、カラーは黒のみを確認できました。

対応するティッシュのサイズは縦11cm×横16cm×高さ4cm以内です。形状やメーカーにより入らない場合があります。

ソフトパックティッシュを入れてみたところ、ちょうどよく収まりました。ファスナーが大きく開くため、ティッシュを収納しやすいです。

ティッシュを1枚ずつスムーズに取り出せます。ダブルファスナーになっているので、ティッシュを引き出す開き具合も調整できますよ。

本体が非常に軽いので、収納スペースを拡張する意味でも便利。外出先でティッシュが欲しくなるシーンでも、バッグの中をガサゴソと探すことなく、サッと取り出せるのが嬉しいです！

ポケットの使い心地や便利な機能は？

さらに、コード付きのオープンポケットとファスナーポケットが付いており、財布とスマホを入れて身軽にお出かけすることも可能。ただ、折財布とスマホが入るくらいのサイズ感なので、長財布だとはみ出してしまうのが惜しいです…！

ファスナー付きポケットにはハンドクリームを入れてみました。サッと取り出しやすい小物の持ち運びにぴったりです。

持ち運びのしやすさにも注目！ストラップが2種類付いており、斜めがけできる長いショルダー紐と短いハンドルを、シーンに合わせて使い分けできます。

ショルダー紐は長さ調整が可能で取り外しも可能。長いほうの紐を取り外し、別のバッグに装着するといった使い方もできて便利です！

今回は、ダイソーの『ティッシュがそのまま入るショルダーバッグ（縦型）』をご紹介しました。

お出かけをより快適にしてくれる優秀なバッグです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。