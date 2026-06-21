アレがそのまま入るだと！？収納スペースを拡張できる100均バッグ
商品情報
商品名：ティッシュがそのまま入るショルダーバッグ（縦型）
価格：￥330（税込）
対応サイズ：縦11cm×横16cm×高さ4cm以内
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550746028074
大きなティッシュがまるごと入る！ダイソーのショルダーバッグ
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『ティッシュがそのまま入るショルダーバッグ（縦型）』。その名の通り、ティッシュがまるごと入るショルダーバッグです。
価格は330円（税込）で、筆者が訪れた店舗ではバッグ売り場で発見。売り場で見た限りでは、カラーは黒のみを確認できました。
対応するティッシュのサイズは縦11cm×横16cm×高さ4cm以内です。形状やメーカーにより入らない場合があります。
ソフトパックティッシュを入れてみたところ、ちょうどよく収まりました。ファスナーが大きく開くため、ティッシュを収納しやすいです。
ティッシュを1枚ずつスムーズに取り出せます。ダブルファスナーになっているので、ティッシュを引き出す開き具合も調整できますよ。
本体が非常に軽いので、収納スペースを拡張する意味でも便利。外出先でティッシュが欲しくなるシーンでも、バッグの中をガサゴソと探すことなく、サッと取り出せるのが嬉しいです！
ポケットの使い心地や便利な機能は？
さらに、コード付きのオープンポケットとファスナーポケットが付いており、財布とスマホを入れて身軽にお出かけすることも可能。ただ、折財布とスマホが入るくらいのサイズ感なので、長財布だとはみ出してしまうのが惜しいです…！
ファスナー付きポケットにはハンドクリームを入れてみました。サッと取り出しやすい小物の持ち運びにぴったりです。
持ち運びのしやすさにも注目！ストラップが2種類付いており、斜めがけできる長いショルダー紐と短いハンドルを、シーンに合わせて使い分けできます。
ショルダー紐は長さ調整が可能で取り外しも可能。長いほうの紐を取り外し、別のバッグに装着するといった使い方もできて便利です！
今回は、ダイソーの『ティッシュがそのまま入るショルダーバッグ（縦型）』をご紹介しました。
お出かけをより快適にしてくれる優秀なバッグです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。