「まさか本物」「これ使われたらたまらん…」「小さいのに威力すごっ」100均キーホルダー

ダイソーの『キーホルダー（水鉄砲2）』は、メタリックシルバーの拳銃型ミニチュアなのに、引き金を引くと本物さながらの勢いで水が発射される本格仕様。200円（税込220円）でバッグチャームと水鉄砲遊びの二刀流が叶う、100均で見つけたユニークな優秀アイテムを実際にレビュー♡

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商品情報

商品名：キーホルダー（水鉄砲2）

価格：￥220（税込）

材質：本体 ポリスチレン

対象年齢：6才以上

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480887777

ダイソーの水鉄砲キーホルダーが本格仕様で衝撃

ダイソーの『キーホルダー（水鉄砲2）』は、見た目はバッグチャームなのに、引き金を引くと本物の水鉄砲としても遊べる、想像をはるかに超える本格仕様アイテム！

ダイソーのキーホルダー売り場で目に留まったのが、こちらのメタリックシルバーがまばゆいミニ拳銃型キーホルダー。

100円ショップでよく見るおもちゃ系チャームかと思いきや、上部のキャップを開けると注水口が現れて、実際に水を発射できる仕組みになっています。

220円（税込）と100均ならではのプチプラ価格ながら、ノズルから飛ぶ水の勢いに驚いてしまうレベル。

シルバーが目を引くデザインなので、バッグに付けるチャームとしても目立つ存在感を発揮してくれます。

水鉄砲キーホルダーの使い方｜水を入れるだけ

使い方はとてもシンプル。上部のキャップを開けて水を入れ、キャップを閉じて引き金を引くだけです。

キャップは完全には外れないつくりになっていて、水を入れている最中にうっかり落とす心配がないのも嬉しいポイント。100均グッズらしからぬ細やかな配慮に、思わず「偉い…」とつぶやいてしまいました。

使用上の注意としては、人に向けて発射しないこと。水鉄砲としての遊びは、屋外で的を狙うなど安全な使い方を意識するのがおすすめです。

使用後は水気をしっかり拭き取って乾燥させると、長く清潔に楽しめます。

実際に試した使用感｜水の勢いと残量レビュー

ミニサイズとは思えない勢いで水が飛ぶため、純粋に水鉄砲として遊ぶだけでも満足度が高いアイテムでした。

実際にシンクで撃ってみたところ、引き金を引いた瞬間にビュッと一直線に水が飛び出して、手のひらに収まるサイズからは想像できない威力にちょっと衝撃。ノズルが小さい分、水の勢いがしっかり感じられます。

気になる点としては、本体が小さい分タンクに入る水の量も少なめなところ。

連続発射できる回数はそこまで多くないため、しっかり遊びたいときは何度か水を補充する前提で楽しむのがベターです。

とはいえ、ミニサイズで気軽に持ち歩けることを考えると、納得感のあるバランスといえます。

メタリックシルバー特有のキラッとした質感も、写真より目立つほど印象的。キーホルダーとしてバッグに付けているだけで「それ何？」と話題になりそうな存在感があります。

100均の水鉄砲キーホルダーはこんな人におすすめ

今回は、ダイソーの『キーホルダー（水鉄砲2）』をご紹介しました。バッグチャーム代わりに付けてもおしゃれで、いざというときに水鉄砲としても遊べる、二刀流の100均アイテムです。

「ただのキーホルダーじゃ物足りない」「ちょっと変わったバッグチャームが欲しい」「100円ショップでユニークなプチプラ雑貨を探している」そんな方には、まさにぴったりの一品。夏のお出かけや、ちょっとした水遊びシーンの主役にもなってくれそうです。

ダイソーで220円とは思えない本格仕様の水鉄砲キーホルダー。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。