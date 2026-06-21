全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浜町のレコードコンビニ『ヤマザキショップ上総屋店』です。

海外からも人を呼ぶ、レコードコンビニも

また、知る人ぞ知る通称『レコードコンビニ』をご存じだろうか？

酒屋からコンビニへ、浜町で百余年を紡ぐ一家の三代目・進藤康隆さんは、なんと現役のDJ。日用品の隣にはアナログ盤が並び、時には進藤さん自らがレコードを回して盛り上がる。

『ヤマザキショップ上総屋店』シティポップを中心にシングル盤が揃う

このユニークなコンビニを一目見ようと、海外からのお客さんも。そんな型破りな店がさりげなく潜んでいるのもこの街らしい。閑静な住宅街のふりをして、歩くほどに”面白い”が顔を出す街、それが浜町なのだ。

『ヤマザキショップ上総屋店』店の奥にDJブースも

浜町『ヤマザキショップ上総屋店』

［店名］『ヤマザキショップ上総屋店』

［住所］東京都中央区日本橋浜町2-55-5

［営業時間］6時半〜0時

［休日］無休

［交通］都営新宿線浜町駅A2出口より徒歩約8分

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】レコードがたくさん置いてあるコンビニって!? 現役DJが営むレコードコンビニ（4枚）