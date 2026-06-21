「日本先制したのはや」開始4分で鎌田大地が2戦連続弾…「早くない？」「ちょっと目を離してたら！」

鎌田大地が2戦連続ゴールを決めた(C)Getty Images

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ1次リーグF組の第2戦でチュニジア代表（同45位）と対戦。日本は前半、開始4分で鎌田大地が2戦連発となるゴールを決めて先制した。

【動画】２戦連発！開始早々に決めた、鎌田大地の先制ゴールシーン

SNS上のファンからは「日本先制したのはや」「早くない？」「ちょっと目を離してたら！」「鎌田大地えぐいw」「よっしゃー！2戦連続鎌田大地！！」「今のザイオンからの連携がうますぎた」「鎌田大地うめえええ」「俺たちの鎌田大地ーー！！！」と、続々とコメントが寄せられていた。

この試合、日本はMF久保建英が左膝の負傷で欠場。右シャドーの位置にMFの伊東純也が入った。初戦のオランダ戦から4人が変更となった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]