関西で暮らす在日コリアンに関する話題や生活情報、日韓の文化・交流などについて発信するインターネットメディア「関西コリアンタイムズ」（ＫＫＴ、大阪市中央区）が５月、発足した。

発行人で編集長の白葰晶（ベクスジョン）さん（４４）は「生の声を聞き、発信することで、日韓の交流や相互理解につなげたい」と意気込んでいる。（福永正樹）

ＫＫＴは、在日コリアンや日韓の若者らを対象にした記事をインターネット上に掲載。「文化」「教育」「コミュニティ」などのコーナーがあり、国際交流を目的としたアートイベントや外国にルーツを持つ中高生ら向けの進学ガイダンスといった情報を掲載している。「関西コリアンのひと」と題したインタビュー企画などもあり、ほぼ毎日更新しているという。

今後、大阪コリアタウンの話題や、国際結婚した夫婦の生活・子育ての苦労話など地域に密着した記事も届けていく予定だ。

有益情報、一元的に

白さんは、韓国北部の江原道（カンウォンド）出身。高校卒業後、大学に留学するため来日し、大阪市内の民族学校で教員を務めるなどした。

２０２２年から約３年間、韓国の経済メディアの日本法人で記者として働く中で、政治的影響が出ないかなど様々な配慮を迫られる機会があったといい、「立場に左右されず、自分が知りたい、他人に知らせたい、と思うことを伝える場を作りたい」とネットメディアの設立を思い立った。

設立に向けて、在日コリアンに関わる様々な団体と交流する中で、「語学支援プログラムなど役立つ取り組みがたくさんあるのに、情報に接する機会が少ないから届いていない」と実感したことから、ＫＫＴでは有益な情報を一元的に発信するメディアを目指している。

冊子でも提供

ネット記事になじみのある「スマホ世代」の若者だけでなく、高齢者を含む「すべての世代に情報を届けたい」と、編集者が選んだ話題や多くの人に読まれた記事を冊子にして、年に数回、有料会員向けに発送するサービスを行う。

また、「地域とともに作る」をモットーに、テーマごとに取材協力員を募るほか、運営・発行について、有料会員の読者と意見交換する場も設ける予定だ。

ＫＫＴの読者という大阪市天王寺区の会社員（３３）は「日韓関係は国同士の関係で語られがちだが、人と人との顔の見える交流が大切だと感じた。Ｋ―ＰＯＰ好きの若者らに身近な情報も掲載されており、多くの人に読まれると思う」とする。

白さんは「関西のコリアン社会をつなぎ、次世代に受け継いでいくため、生の声を記録し、発信していきたい」とする。ＫＫＴでは、情報提供や取材依頼を受け付けている。