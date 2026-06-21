秋野暢子「朝ごはんは全部残り物」作りすぎた夕飯で豪華な朝食披露「朝からガッツリですね」「野菜たっぷりで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/21】俳優の秋野暢子が6月20日、自身のInstagramを更新。豪華な朝食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「朝から元気出そう」残り物の手羽元＆ナゲット並ぶ豪華朝食
秋野は「おはようございます。タべ、晩ごはん作り過ぎでした…朝ごはんは全部残り物になちゃいました…」とつづり、食卓に並んだ朝食の写真を投稿。昨晩作った手羽元煮込みや新玉ねぎとはんぺんのナゲット、とうもろこしのおひたしなどを公開した。バラエティ豊かなおかずにチーズをのせたトーストを加え、豪華な朝ごはんとなっている。
この投稿に「朝からガッツリですね」「ヘルシーだから朝も食べられそう」「野菜たっぷりで美味しそう」「こんな豪華な朝ごはん食べてみたい」「朝から元気出そう」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「朝から元気出そう」残り物の手羽元＆ナゲット並ぶ豪華朝食
◆秋野暢子、夕べの残り物で豪華な朝食
秋野は「おはようございます。タべ、晩ごはん作り過ぎでした…朝ごはんは全部残り物になちゃいました…」とつづり、食卓に並んだ朝食の写真を投稿。昨晩作った手羽元煮込みや新玉ねぎとはんぺんのナゲット、とうもろこしのおひたしなどを公開した。バラエティ豊かなおかずにチーズをのせたトーストを加え、豪華な朝ごはんとなっている。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に「朝からガッツリですね」「ヘルシーだから朝も食べられそう」「野菜たっぷりで美味しそう」「こんな豪華な朝ごはん食べてみたい」「朝から元気出そう」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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