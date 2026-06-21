長谷川理恵、ハーブ使った“クスクスタブレ”披露「初めて聞くメニュー」「お店で出てきそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/21】モデルの長谷川理恵が6月20日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「栄養満点で見た目もオシャレ」息子にも好評のフランス風サラダ
長谷川は「畑のハーブをたっぷり使ってクスクスタブレを作りました」とつづり、手作り料理の写真などを複数枚投稿。デュラム小麦の粗挽き粉を水で混ぜたパスタであるクスクスを使った、フランス料理のサラダを披露した。採れたてのハーブや旬の野菜を細かく刻んだ栄養満点なサラダとなっている。
また、長谷川は「パスタ好きのボンはやっぱりクスクスも好き！」と息子のエピソードも明かしている。
この投稿に「フレッシュで美味しそう」「初めて聞くメニュー」「お店で出てきそう」「栄養満点で見た目もオシャレ」「息子くんも野菜食べて偉い」「こだわってますね」など反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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◆長谷川理恵、ハーブを使ったクスクスタブレ
長谷川は「畑のハーブをたっぷり使ってクスクスタブレを作りました」とつづり、手作り料理の写真などを複数枚投稿。デュラム小麦の粗挽き粉を水で混ぜたパスタであるクスクスを使った、フランス料理のサラダを披露した。採れたてのハーブや旬の野菜を細かく刻んだ栄養満点なサラダとなっている。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿に「フレッシュで美味しそう」「初めて聞くメニュー」「お店で出てきそう」「栄養満点で見た目もオシャレ」「息子くんも野菜食べて偉い」「こだわってますね」など反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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