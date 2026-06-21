◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演し、試合冒頭から“本田節”がさく裂した。

試合前は初戦のオランダ戦から4人を変更し、冨安健洋、板倉滉、田中碧、伊東純也が名を連ねたスタメンについて「だいぶ意外でした。結果的にこれで勝てたら凄いこと」と話していた本田。

試合が始まり、前半1分にペナルティーエリア内でFW上田綺世が後ろから相手に倒された場面では「結構痛がってるよ」とつぶやき、主審に質問する主将のDF板倉に向かって「VAR行け！そうそうそう、言え！」。実況の同局・山本紘之アナウンサーが「アピールするのが大事になってきます」と言うと「大事です」と応じた。

前回の22年カタール大会でABEMAなどの中継で“解説者デビュー”を果たし、独自ワード満載の解説が話題となった本田。今大会では初戦のオランダ戦にNHKの解説者として出演し、「やば！193のウインガー？」「11番がうざい」「レフェリーはイエロー」などの本田節を連発し。X（旧ツイッター）で「本田の解説」がトレンド入りするなど大きな反響を巻き起こした。

＜日本代表の先発メンバー＞

▽GK 鈴木彩艶

▽DF 板倉滉、伊藤洋輝、冨安健洋

▽MF 佐野海舟、鎌田大地、田中碧、堂安律、中村敬斗、伊東純也

▽FW 上田綺世