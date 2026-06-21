◇第33回大学野球関西オールスタ5リーグ対抗戦敗者復活 京滋大学2―4関西学生（2026年6月21日 わかさスタジアム京都）

大学野球の関西オールスタ5リーグ対抗戦は21日に敗者復活が行われ、京滋大学は関西学生に2―4で敗れて5位に終わった。

佛教大の最速152キロ右腕でプロ注目の野村亮輔（4年）は、2―3の9回に救援。2安打を許して1回1失点に終わった。

「秋に向けて時間がない。練習から追い込んでいる中で疲労もある中の登板となったのですが、全然良くなかったです」

3年秋のリーグ戦で29回無失点と活躍し、一躍ドラフト戦線に浮上した本格派。主戦投手として臨んだ今春はリーグ優勝に導けず、「直球主体の配球だと試合終盤に捉えられて負ける試合が多かった。変化球の割合や精度が課題」と振り返る。

すでに秋への光明は見えている。高校時代の得意球で、大学では封印していたスライダーを解禁予定だと言う。

「直球の球速が上がっていく中で、スライダーも投げるとなれば故障のリスクが大きかった。先発になる4年春から投げ始めることも考えていたが、まだ早いと思った。秋に向けてスライダーに耐えられる筋力もつけていきたい。楽しみでしかないです」。今秋のドラフト指名へ、150キロ超の直球と勝負球に鋭く曲がるスライダーでのアピールを思い描いた。

◇野村 亮輔（のむら・りょうすけ）2004年（平16）10月1日生まれ、滋賀県長浜市出身の21歳。小2から虎姫ヤンチャーズで野球を始め、虎姫中では湖北ボーイズに所属。綾羽（滋賀）では1年秋から背番号18でベンチ入りし、2年秋から背番号1。佛教大では1年秋にリーグ戦初登板を果たし、3年秋にベストナイン受賞。50メートル走6秒0。1メートル78、90キロ。右投げ左打ち。