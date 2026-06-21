富山グラウジーズが盛實海翔とラシードファラーズを獲得…「誇り高い文化と歴史を胸に刻み」

6月21日、富山グラウジーズは盛實海翔、ラシードファラーズの2選手と2026－27シーズンの選手契約（新規）に基本合意したことを発表した。

埼玉県出身で現在28歳の盛實は、187センチ83キロのシューティングガード。県立能代工業高校、専修大学を経て、2018年からサンロッカーズ渋谷でプレー。レバンガ北海道へ移籍した2024－25シーズンにキャリアハイとなる1試合平均7.7得点を記録するも、今シーズンは平均4分22秒出場とプレータイムが限られ、平均1.1得点を記録するにとどまった。

同じく埼玉県出身で28歳のラシードは、202センチ94キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。東洋大学から千葉ジェッツに加入し、2023－24シーズンから京都ハンナリーズで3シーズン在籍。今シーズンは24試合出場し、1試合平均1.6得点1.1リバウンドをマークした。

今回の発表に際しての両選手のコメントは以下の通り。

■盛實海翔選手コメント



「富山グラウジーズに入団することになりました盛實海翔です。自分らしくチームに貢献していきたいと思います。よろしくお願いします」

■ラシードファラーズ選手コメント



「富山グラウジーズの皆様、はじめまして！ラシード・ファラーズです！2026-27シーズンより、富山グラウジーズの一員として戦える事を心から嬉しく思っています。このような機会を与えていただいたクラブの皆様に、深く感謝申し上げます。B.LEAGUE PREMIERという新たな舞台が幕を開けるこの歴史的なタイミングで、グラウジーズの一員になれることを、この上なく光栄に感じています。選手・スタッフ・そしてファン・ブースターの皆様がこれまで積み上げてこられた誇り高い文化と歴史を胸に刻み、コート内外で全力を尽くしてチームに貢献していきます。富山でお会いできる日を、心待ちにしています。応援よろしくお願いいたします！！」



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- 富山グラウジーズ (@toyamagrouses) June 21, 2026

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