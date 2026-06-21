【父の日】“ドラクエ”シリーズの一番に思い浮かべる「お父さん」は？公式SNSに反響続々「パパス」「5の主人公」「DQ4の木こり」「堀井先生」
「ドラゴンクエスト宣伝担当」の公式Xが21日、父の日にちなみ、同シリーズで「一番に思い浮かべる」父親キャラについてフォロワーに問いかけ、続々と反響が集まっている。
【写真】パパス、オルテガ、トロデ王など…さまざまなDQシリーズの“お父さん”たち
投稿では「＼本日、6月21日は #父の日／『ドラゴンクエストIII』のオルテガや『ドラゴンクエストV』のパパスなど、DQシリーズには印象深いお父さんたちがたくさん登場します みなさんが一番に思い浮かべるDQシリーズの『お父さん』は誰ですか？ぜひリプライで教えてください」と問いかけた。
フォロワーからは「『パパス』です。衝撃の場面は忘れません!!」「パパス以外におらんでしょ」「パパスも印象的ですが、やはり『5の主人公』ですね…リメイク版以降は会話システムも追加されて妻や子供達とのやりとりも見れるのでなお良いです」「パッと思い浮かんだのはトルネコです！」「DQ4の木こりですね！」「なんと この私が好きと申すか!?そ それはいかん！もう1度 考えてみなさい」「やっぱギョエ〜父さんかな」「やっぱりドラクエの父の堀井先生でしょ！」など、『5』に登場する“パパス”を筆頭に、さまざまな回答が寄せられている。
【写真】パパス、オルテガ、トロデ王など…さまざまなDQシリーズの“お父さん”たち
投稿では「＼本日、6月21日は #父の日／『ドラゴンクエストIII』のオルテガや『ドラゴンクエストV』のパパスなど、DQシリーズには印象深いお父さんたちがたくさん登場します みなさんが一番に思い浮かべるDQシリーズの『お父さん』は誰ですか？ぜひリプライで教えてください」と問いかけた。