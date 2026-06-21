ワールドカップ北中米大会

ワールドカップ（W杯）北中米大会を戦うサッカー日本代表は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでF組第2節チュニジア戦に臨む。第1節は米テキサス州でオランダと2-2で引き分けた森保ジャパン。応援グッズに身を包んだ人気お笑い芸人が、痛恨のミスを明かしてファンの笑いを誘っている。

チュニジア戦当日。日本代表のユニホームや法被を着て、応援の準備を整えたのは人気お笑いコンビ見取り図の盛山晋太郎だ。頬に日の丸のペインティングを施すなど、気合い十分。ただ、なぜか額に巻いた日の丸のハチマキには「合格」と書かれていた。

盛山は自身のXに写真を投稿。「ネットでハチマキを買うときはよくみて買いましょう 『必勝』のつもりやってんけど。まぁニュアンスそこまで間違ってないからええか」と間違えて購入したことを明かした。

ファンからは「腹痛いwww」「最高www」「気持ちは伝わるから良し！」「グループリーグ合格」「受験生が息抜きでサッカー応援してるみたいで草」などと笑いを誘われたコメントが相次いだ。



（THE ANSWER編集部）