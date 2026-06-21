俳優・酒井若菜（45）が、自身のデビュー日である7月1日（水）に発売するデビュー30周年記念写真集『ぴこぴこ。』（講談社）の表紙が解禁された。

酒井若菜 写真集『ぴこぴこ。』

酒井若菜 写真集『ぴこぴこ。』

表紙に選ばれたのは、台湾の静かな山あいの道で見せた、飾らない瞬間を切り取った一枚。多くの雑誌で表紙を飾り一世を風靡した頃から時を経て、俳優、作家としての確固たる道を進みたどり着いたデビュー30周年。穏やかな輝きをたたえる「酒井若菜の現在」を写したこの本を象徴するカットとなっている。

また、7月4日（土）に六本木蔦屋書店で「サイン入り写真集 お渡し会」イベントも開催。酒井がイベント等でファンの前に立つのは、13年前、前回の写真集発売時以来となる。

酒井若菜 プロフィール

さかい・わかな

栃木県出身。1996年、芸能界デビュー。『FRIDAY』をはじめ多くの雑誌で表紙を飾り人気を博したのち、『池袋ウエストゲートパーク』『木更津キャッツアイ』などのTVドラマ出演を機に俳優としての存在感を高める。2008年、初めての自著となる小説を発表後、エッセイ本の刊行、文学誌への寄稿など作家としての活躍も注目されている。

書誌情報

酒井若菜 写真集『ぴこぴこ。』

著者：酒井若菜

撮影：佐内正史

発行：講談社

発売日：2026年7月1日（水）

価格：3,960円（税込）

＜お渡し会予約受付ページ＞

予約期間：6月23日（火）23:59まで

※なくなり次第終了

https://store.tsite.jp/roppongi/event/shop/54745-1636240530.html

©佐内正史／講談社

The post 酒井若菜デビュー30周年記念写真集『ぴこぴこ。』表紙解禁 13年ぶりお渡し会も開催 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.