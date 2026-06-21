「あれ？ドジャースの生中継やらんの〜」「知らなかったから慌てたわ」「さ、見ようかなと思ったらまさかのドジャース戦中継なし」。ＮＨＫ ＢＳでドジャース戦の生中継がないことに、ドジャースファンの悲鳴がネット上に集まった。

２人目の子どもが生まれた大谷翔平投手がスタメンに復帰し、山本由伸投手が先発している２０日（日本時間２１日）のオリオールズ戦は、ＮＨＫ ＢＳで生中継なし。サッカー北中米Ｗ杯のチュニジア戦を生放送するため、ドジャース戦は同日午後１１時２０分から収録で放送される。

「Ｗ杯だからドジャースの中継無いのか」「今日は流石にＭＬＢ中継は無いんだね。知らなかったから慌てたわ」「急いでスーパーに買い物行ってきたのにドジャース戦の中継なくてかなしい」とドジャースファンはがっくり。一方で「仕方ないか」「ＮＨＫでドジャースの生中継ないのは残念だけど、今日はサッカーの日！」と気持ちを切り替えるファンも。

前日は欠場していた大谷投手は第２子が誕生し、この日から「１番・ＤＨ」でスタメンに復帰した。先発は山本投手で、注目の一戦だっただけに、「録画するか！！」という声も寄せられた。