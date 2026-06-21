◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― チュニジア（2026年6月20日 メキシコ・モンテレイ）

サッカー日本代表（FIFAランク18位）は、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア（同45位）と対戦。ワールドカップ史上通算1000試合目として、記念ユニホームを着用して試合に臨む。

W杯の記念すべき通算1000試合目となるこの試合。森保監督は「光栄な試合ができるということでうれしく思っています」と表情をほころばせ、「世界中の人に見てもらえることを幸せに思います。W杯の1000試合目という歴史にふさわしい試合を繰り広げたいと思います」と感激の面持ちで語った。

試合前にワールドカップ史上通算1000試合目のアナウンスされると、ファンから大歓声があがった。日本代表は左腕に「UNITE for PEACE」という青ワッペンと「Match 1000」と刻まれた金色のバッジをつけた特別記念ユニホームで試合に臨む。

FIFAも審判員のために特別なユニホームをデザインした。蛍光オレンジ色のシャツには、肩に金色のストライプがあしらわれ、左袖には「Match 1000」と刻まれた金色のバッジが付いている。