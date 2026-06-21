［W杯マッチ34］ダークホースとして注目されたエクアドルが2試合終えてまさかの勝ち点1 キュラソーGKロームが驚異の15セーブで希望を打ち砕く
MATCH 34 グループE第2戦
2026年6月21日 9:00キックオフ（会場：カンザスシティ・スタジアム）
エクアドル 0-0 キュラソー
ともに1敗の中で迎えるグループEの第2節。初戦でエクアドルはコートジボワールに、キュラソーはドイツに7ゴールを許し、敗戦を喫した。
3分、エクアドルにさっそく決定機。後方からモイセス・カイセドが裏に抜け出す浮き球のパスを供給。反応したエネル・バレンシアが相手GKエロイ・ロームとの1対1を迎えるも、ゴールネットを揺らすことはできない。
前半の構図は試合開始直後から変わらず、エクアドルがキュラソーを押し込む展開に。前半の45分だけでエクアドルは6本の枠内シュートを記録したが、得点には結び付けられず。ほとんどのシュートはキュラソーGKロームの正面に飛んでおり、精度の改善が必要になる。
後半に入り60分、キュラソーがジュニーニョ・バクーナのカウンターからエクアドルゴールに迫る。左サイドからレアンドロ・バクーナ、リバノ・コメネンシア、ロカディアと3連続でシュートを放つも、ゴールは決まらず。膠着状態が続く。
最終的にスコアは動かず、0-0でタイムアップ。試合を通じてエクアドルが攻める展開となったが、立ちはだかったキュラソーGKロームが15セーブの大活躍でゴールの鍵をかけた。
ダークホースと前評判の高かったエクアドルだが、2試合を終えてまさかの勝ち点1。前線の迫力不足が顕著で、不安要素を解決できぬまま、第3節ドイツ戦に臨む。
［スコア］
エクアドル 0-0 キュラソー
［ポゼッション］
エクアドル 64%
キュラソー 26%
中立 10%
［シュート数］
エクアドル：27本
キュラソー：10本
［枠内シュート］
エクアドル：15本
キュラソー：3本
［イエローカード］
エクアドル
ジョルディ・アルシバル
キュラソー
レアンドロ・バクーナ
リバノ・コメネンシア
ユリアン・ガール
ジェルバン・カスターニル
エクアドル
フォーメーション：［3-4-3］
監督：セバスティアン・ベカセッセ
GK
エルナン・ガリンデス（ウラカン）
DF
ピエロ・インカピエ（アーセナル）
ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）
ペルビス・エストゥピニャン（ACミラン）
MF
ジョルディ・アルシバル（インデペンディエンテ・デル・バジェ）
ペドロ・ビテ（プーマスUNAM）
アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ）
モイセス・カイセド（チェルシー）
FW
ジョン・ジェボア（ヴェネツィア）
エネル・バレンシア（パチューカ）
ゴンサロ・プラタ（フラメンゴ）
交代出場
46分 ジョルディ・アルシバル→ケビン・ロドリゲス（ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ）
71分 ニルソン・アングロ→ニルソン・アングロ（サンダーランド）
83分 アラン・フランコ→アンヘロ・ブレシアド（アトレチコ・ミネイロ）
89分 ジョン・ジェボア→ジョルディ・カイセド（ウラカン）
キュラソー
フォーメーション：［5-4-1］
監督：ディック・アドフォカート
GK
エロイ・ローム（マイアミFC）
DF
ユリアン・ガール（アブハ）
シェレル・フロラヌス（ズウォレ）
アルマンド・オビスポ（PSV）
ジョシュア・ブレネト（カイセリスポル）
デベロン・フォンビル（NECナイメヘン）
MF
ジュニーニョ・バクーナ（フォレンダム）
リバノ・コメネンシア（チューリッヒ）
レアンドロ・バクーナ（ウードゥル）
タヒス・チョン(シェフィールド・ユナイテッド)
FW
ユルゲン・ロカディア（マイアミFC）
交代出場
75分 デベロン・フォンビル→ロション・ファン・エイマ（バールバイク）
75分 タヒス・チョン→ジェアール・マルガリータ（ベフェレン）
75分 ジュニーニョ・バクーナ→ケンジ・ゴレ（マッカビ・ハイファ）
83分 リバノ・コメネンシア→ゴドフリード・ロエメラトエ（バールバイク）
83分 ユルゲン・ロカディア→ジェルバン・カスターニル（トレンガヌ）
エクアドルの猛攻— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
ワンタッチでつないで強烈ミド
#FIFAワールドカップ グループE
エクアドル×キュラソー
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