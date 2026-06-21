MATCH 34 グループE第2戦



2026年6月21日 9:00キックオフ（会場：カンザスシティ・スタジアム）



エクアドル 0-0 キュラソー



ともに1敗の中で迎えるグループEの第2節。初戦でエクアドルはコートジボワールに、キュラソーはドイツに7ゴールを許し、敗戦を喫した。



3分、エクアドルにさっそく決定機。後方からモイセス・カイセドが裏に抜け出す浮き球のパスを供給。反応したエネル・バレンシアが相手GKエロイ・ロームとの1対1を迎えるも、ゴールネットを揺らすことはできない。





ボールを保持するエクアドルに対し、キュラソーはカウンターからゴールを目指す。スピードのある選手が多く、9分にはユルゲン・ロカディアが左サイドを快走し、単独でシュートまで持ち込んだ。前半の構図は試合開始直後から変わらず、エクアドルがキュラソーを押し込む展開に。前半の45分だけでエクアドルは6本の枠内シュートを記録したが、得点には結び付けられず。ほとんどのシュートはキュラソーGKロームの正面に飛んでおり、精度の改善が必要になる。後半に入り60分、キュラソーがジュニーニョ・バクーナのカウンターからエクアドルゴールに迫る。左サイドからレアンドロ・バクーナ、リバノ・コメネンシア、ロカディアと3連続でシュートを放つも、ゴールは決まらず。膠着状態が続く。最終的にスコアは動かず、0-0でタイムアップ。試合を通じてエクアドルが攻める展開となったが、立ちはだかったキュラソーGKロームが15セーブの大活躍でゴールの鍵をかけた。ダークホースと前評判の高かったエクアドルだが、2試合を終えてまさかの勝ち点1。前線の迫力不足が顕著で、不安要素を解決できぬまま、第3節ドイツ戦に臨む。［スコア］エクアドル 0-0 キュラソー［ポゼッション］エクアドル 64%キュラソー 26%中立 10%［シュート数］エクアドル：27本キュラソー：10本［枠内シュート］エクアドル：15本キュラソー：3本［イエローカード］エクアドルジョルディ・アルシバルキュラソーレアンドロ・バクーナリバノ・コメネンシアユリアン・ガールジェルバン・カスターニルエクアドルフォーメーション：［3-4-3］監督：セバスティアン・ベカセッセGKエルナン・ガリンデス（ウラカン）DFピエロ・インカピエ（アーセナル）ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）ペルビス・エストゥピニャン（ACミラン）MFジョルディ・アルシバル（インデペンディエンテ・デル・バジェ）ペドロ・ビテ（プーマスUNAM）アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ）モイセス・カイセド（チェルシー）FWジョン・ジェボア（ヴェネツィア）エネル・バレンシア（パチューカ）ゴンサロ・プラタ（フラメンゴ）交代出場46分 ジョルディ・アルシバル→ケビン・ロドリゲス（ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ）71分 ニルソン・アングロ→ニルソン・アングロ（サンダーランド）83分 アラン・フランコ→アンヘロ・ブレシアド（アトレチコ・ミネイロ）89分 ジョン・ジェボア→ジョルディ・カイセド（ウラカン）キュラソーフォーメーション：［5-4-1］監督：ディック・アドフォカートGKエロイ・ローム（マイアミFC）DFユリアン・ガール（アブハ）シェレル・フロラヌス（ズウォレ）アルマンド・オビスポ（PSV）ジョシュア・ブレネト（カイセリスポル）デベロン・フォンビル（NECナイメヘン）MFジュニーニョ・バクーナ（フォレンダム）リバノ・コメネンシア（チューリッヒ）レアンドロ・バクーナ（ウードゥル）タヒス・チョン(シェフィールド・ユナイテッド)FWユルゲン・ロカディア（マイアミFC）交代出場75分 デベロン・フォンビル→ロション・ファン・エイマ（バールバイク）75分 タヒス・チョン→ジェアール・マルガリータ（ベフェレン）75分 ジュニーニョ・バクーナ→ケンジ・ゴレ（マッカビ・ハイファ）83分 リバノ・コメネンシア→ゴドフリード・ロエメラトエ（バールバイク）83分 ユルゲン・ロカディア→ジェルバン・カスターニル（トレンガヌ）