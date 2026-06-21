キュラソーGKロームが獅子奮迅の大活躍 photo/Getty Images

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MATCH 34　グループE第2戦

2026年6月21日 9:00キックオフ（会場：カンザスシティ・スタジアム）

エクアドル 0-0 キュラソー

ともに1敗の中で迎えるグループEの第2節。初戦でエクアドルはコートジボワールに、キュラソーはドイツに7ゴールを許し、敗戦を喫した。

3分、エクアドルにさっそく決定機。後方からモイセス・カイセドが裏に抜け出す浮き球のパスを供給。反応したエネル・バレンシアが相手GKエロイ・ロームとの1対1を迎えるも、ゴールネットを揺らすことはできない。

ボールを保持するエクアドルに対し、キュラソーはカウンターからゴールを目指す。スピードのある選手が多く、9分にはユルゲン・ロカディアが左サイドを快走し、単独でシュートまで持ち込んだ。

前半の構図は試合開始直後から変わらず、エクアドルがキュラソーを押し込む展開に。前半の45分だけでエクアドルは6本の枠内シュートを記録したが、得点には結び付けられず。ほとんどのシュートはキュラソーGKロームの正面に飛んでおり、精度の改善が必要になる。

後半に入り60分、キュラソーがジュニーニョ・バクーナのカウンターからエクアドルゴールに迫る。左サイドからレアンドロ・バクーナ、リバノ・コメネンシア、ロカディアと3連続でシュートを放つも、ゴールは決まらず。膠着状態が続く。

最終的にスコアは動かず、0-0でタイムアップ。試合を通じてエクアドルが攻める展開となったが、立ちはだかったキュラソーGKロームが15セーブの大活躍でゴールの鍵をかけた。

ダークホースと前評判の高かったエクアドルだが、2試合を終えてまさかの勝ち点1。前線の迫力不足が顕著で、不安要素を解決できぬまま、第3節ドイツ戦に臨む。

［スコア］
エクアドル 0-0 キュラソー

［ポゼッション］
エクアドル 64%
　
キュラソー 26%
　
中立 10%

［シュート数］
エクアドル：27本

キュラソー：10本

［枠内シュート］
エクアドル：15本

キュラソー：3本

［イエローカード］
エクアドル
ジョルディ・アルシバル

キュラソー
レアンドロ・バクーナ
リバノ・コメネンシア
ユリアン・ガール
ジェルバン・カスターニル

エクアドル

フォーメーション：［3-4-3］

監督：セバスティアン・ベカセッセ

GK
エルナン・ガリンデス（ウラカン）

DF
ピエロ・インカピエ（アーセナル）
ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン）
ペルビス・エストゥピニャン（ACミラン）

MF
ジョルディ・アルシバル（インデペンディエンテ・デル・バジェ）
ペドロ・ビテ（プーマスUNAM）
アラン・フランコ（アトレチコ・ミネイロ）
モイセス・カイセド（チェルシー）

FW
ジョン・ジェボア（ヴェネツィア）
エネル・バレンシア（パチューカ）
ゴンサロ・プラタ（フラメンゴ）

交代出場
46分 ジョルディ・アルシバル→ケビン・ロドリゲス（ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ）
71分 ニルソン・アングロ→ニルソン・アングロ（サンダーランド）
83分 アラン・フランコ→アンヘロ・ブレシアド（アトレチコ・ミネイロ）
89分 ジョン・ジェボア→ジョルディ・カイセド（ウラカン）

キュラソー

フォーメーション：［5-4-1］

監督：ディック・アドフォカート

GK
エロイ・ローム（マイアミFC）

DF
ユリアン・ガール（アブハ）
シェレル・フロラヌス（ズウォレ）
アルマンド・オビスポ（PSV）
ジョシュア・ブレネト（カイセリスポル）
デベロン・フォンビル（NECナイメヘン）

MF
ジュニーニョ・バクーナ（フォレンダム）
リバノ・コメネンシア（チューリッヒ）
レアンドロ・バクーナ（ウードゥル）
タヒス・チョン(シェフィールド・ユナイテッド)

FW
ユルゲン・ロカディア（マイアミFC）

交代出場
75分 デベロン・フォンビル→ロション・ファン・エイマ（バールバイク）
75分 タヒス・チョン→ジェアール・マルガリータ（ベフェレン）
75分 ジュニーニョ・バクーナ→ケンジ・ゴレ（マッカビ・ハイファ）
83分 リバノ・コメネンシア→ゴドフリード・ロエメラトエ（バールバイク）
83分 ユルゲン・ロカディア→ジェルバン・カスターニル（トレンガヌ）