「何ともかわいいベビーウェア」第2子誕生の大谷夫妻の報告にしっかり寄り添う“相棒”にファンほっこり「デコちゃん、そんなところに！」「5人家族だ」

大谷夫妻にとっても待望の第二子誕生となった(C)Getty Images

スポーツ界に明るいニュースとなった。

ドジャースの大谷翔平は現地時間19日、自身のインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。

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球団は同日に大谷の育休取得を発表。同日のオリオールズ戦を欠場していたが、翌20日のオリオールズ戦にはスタメン復帰を果たしている。

自身のインスタグラムには英文表記で「一緒に歩む人生の中で、この素晴らしい日を経験できたことに私たちはまた大喜びしています 無事に生まれてきてくれてありがとう また、この旅を通して私たちをサポートしてくださった皆さんに心から感謝申し上げます Shohei, Mamiko」と夫妻連盟で無事の出産、誕生の喜びをつづっている。