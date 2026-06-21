「何ともかわいいベビーウェア」第2子誕生の大谷夫妻の報告にしっかり寄り添う“相棒”にファンほっこり「デコちゃん、そんなところに！」「5人家族だ」
大谷夫妻にとっても待望の第二子誕生となった(C)Getty Images
スポーツ界に明るいニュースとなった。
ドジャースの大谷翔平は現地時間19日、自身のインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告した。
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球団は同日に大谷の育休取得を発表。同日のオリオールズ戦を欠場していたが、翌20日のオリオールズ戦にはスタメン復帰を果たしている。
自身のインスタグラムには英文表記で「一緒に歩む人生の中で、この素晴らしい日を経験できたことに私たちはまた大喜びしています 無事に生まれてきてくれてありがとう また、この旅を通して私たちをサポートしてくださった皆さんに心から感謝申し上げます Shohei, Mamiko」と夫妻連盟で無事の出産、誕生の喜びをつづっている。
この報告にはファンも次々と祝福のメッセージを寄せているが注目したのは、愛犬デコピンがデザインされたブルーのベビーウェアを誕生してきた子供が着用していることにもあった。
水色のおくるみに包まれているしっかりした足とともに、家族とともに歩んでいるデコピンが寄り添っているとあって、SNS上でも「おめでとうございます！」「癒される」「ドジャーブルーが似合いそう」「デコちゃん、そんなところに！」「何ともかわいいベビーウェア」「「デコピンは2人のお兄ちゃんになったのね」「デコピンもウキウキだね」「5人家族だな」と画像には長女の両足も映っていることで、“家族ショット”に反響が高まっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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