◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

１９３０年の第１回から始まり、日本―チュニジア戦が、Ｗ杯通算１０００試合の節目になった。審判団が両チームの先頭で入場。メキシコ・モンテレイの観客もキックオフ前から大盛り上がりだった。会場は多くの日本サポーターが青く埋め尽くした。現地２２時キックオフで、夜のモンテレイは気温２８度、湿度８０％近くとジメジメ蒸し暑い。

審判団は袖に金色のラインが入り、記念パッチも施された特別仕様のウェアを着用。ＦＩＦＡの審判部門を統括するコリーナ氏も「Ｗ杯の歴史の一部となり、１０００試合目のピッチで審判を務めることは間違いなく間違いなく特別なことだ」と語っていた。

日本は決勝トーナメント進出に向けて今大会の初勝利がほしい。初戦のオランダ戦は２度のリードを許しながらも、ＭＦ中村敬斗、鎌田大地のゴールで追いつく執念で引き分けに持ち込んだ。チュニジア戦はすっきり勝ちきりたい。

◆Ｗ杯の節目試合

▼１試合目 １９３０年ウルグアイ大会予選Ｌ

米国３―０ベルギー

フランス４―１メキシコ

▼１００試合目 １９５４年スイス大会３位決定戦

オーストリア３―１ウルグアイ

▼２００試合目 １９６６年イングランド大会決勝

イングランド４―２西ドイツ

▼３００試合目 １９７８年アルゼンチン大会２次Ｌ

イタリア１―０オーストリア

西ドイツ２―２オランダ

▼４００試合 １９８６年メキシコ大会決勝Ｔ１回戦

アルゼンチン１―０ウルグアイ

▼５００試合 １９９４年米国大会１次Ｌ

ギリシャ０―２ナイジェリア

アルゼンチン０―２ブルガリア

▼６００試合目 ２００２年日韓大会１次Ｌ

フランス０―０ウルグアイ

▼７００試合目 ２００６年ドイツ大会決勝Ｔ１回戦

スペイン１―３フランス

▼８００試合目 ２０１４年ブラジル大会１次Ｌ

ドイツ２―２ガーナ

▼９００試合目 ２０１８年ロシア大会決勝

フランス４―２クロアチア

▼１０００試合目 ２０２６年北中米大会１次Ｌ

日本―チュニジア