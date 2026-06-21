世界最高峰の格闘技団体「UFC」が、20日（日本時間21日）に米国・ラスベガスで「UFCファイトナイト」を開催。メインイベントで元RIZINフライ級王者・堀口恭司（ATT）がフライ級2位マネル・ケイプ（アンゴラ／ポルトガル）と対戦し、3RTKO負けを喫した。UFC復帰後初黒星を喫した。

「派手にぶっ飛ばされました。本当にすみません」

堀口にとって衝撃の結末が待っていた。1Rは動きが硬い中で、お互いのパンチが交差して被弾する場面もあった。ラウンド終了間際にはテイクダウンにも成功した。2R開始早々に左のパンチを有効打からテイクダウンに成功し、トップキープを続けた。しかし悪夢の3Rとなった。3R中盤に右フックを被弾すると、体が崩れた。そのまま堀口は追い込まれた。バックマウントから鉄槌を落とされて動けず。まさかの3R逆転TKO負けとなった。

試合後のケイプから「ありがとうございます」と日本語であいさつされる場面もあった。ケイプは勝利コール後にサッカー男子ポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドのゴール後セレブレーションを見せた。

試合後に自身のX（旧ツイッター）で「皆さん応援ありがとうございました。派手にぶっ飛ばされました。本当にすみません」と謝罪した。

「ケイプ選手強かった。ありがとうございました！」と相手を称えた。

「これだから格闘技は辞められないよね。；鍛え直してまたすぐに戻ってきます！まだ俺の夢は諦めない」と

ネットでは「堀口の日本の夢だよ」「これから頑張ってほしい！」「我々も諦めません」「一生ついて行かせてください！」「夢の続きをこれからも一緒に見させてください！」などエールを送る声が多く上がった。