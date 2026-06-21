ITZYチェリョン、胸元開放のチューブトップ姿公開「色気と上品さのバランスが神」「赤が似合いすぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/21】5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）のチェリョン（CHAERYEONG）が6月20日、自身のInstagramを更新。チューブトップ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳KPOP美女「スタイル良すぎてため息」胸元輝く真紅チューブトップ姿
チェリョンは「Good morning！！！」とつづり、香港の街角でのオフショットを複数枚投稿。鮮やかな赤のチューブトップにタイトな花柄ロングスカートを合わせたコーディネートを披露した。美しいデコルテや胸元のライン、抜群のスタイルが際立つ着こなしとなっている。
この写真にファンからは「スタイル良すぎてため息」「赤が似合いすぎ」「胸元が綺麗」「色気と上品さのバランスが神」「チェリョンだからこそ着こなせる」「シルエットが完璧」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳KPOP美女「スタイル良すぎてため息」胸元輝く真紅チューブトップ姿
◆チェリョン、赤ベアトップで美デコルテ際立つ
チェリョンは「Good morning！！！」とつづり、香港の街角でのオフショットを複数枚投稿。鮮やかな赤のチューブトップにタイトな花柄ロングスカートを合わせたコーディネートを披露した。美しいデコルテや胸元のライン、抜群のスタイルが際立つ着こなしとなっている。
◆チェリョンの投稿に反響
この写真にファンからは「スタイル良すぎてため息」「赤が似合いすぎ」「胸元が綺麗」「色気と上品さのバランスが神」「チェリョンだからこそ着こなせる」「シルエットが完璧」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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